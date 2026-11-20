Меланія Трамп продемонструвала вишуканий стиль на прем'єрі серіалу про себе "Меланія: Серіал" у Нью-Йорку. Перша леді США вийшла у світ після чуток, що в її стосунках із Дональдом не все гаразд, адже останніми місяцями жінку не бачили поруч із чоловіком під час багатьох його ділових поїздок.

Перша леді опинилася в центрі уваги в залі Еліс Таллі у Лінкольн-центрі, з’явившись у повністю чорному дизайнерському образі. Відповідні кадри оприлюднили в Instagram. Детальніше – розповість Фокус.

Як виглядала дружина Трампа

Для появи на публіці Меланія обрала мереживну сукню від бренду Dolce & Gabbana. Перша леді блискуче довела, що ніжне мереживо, оксамитовий жакет і високий розріз, що оголяє ногу, — ідеальне поєднання для незабутнього виходу у світ.

Мереживна сукня довжини міді виконана у класичному чорному кольорі. Ця обтисла модель без рукавів має тонкі бретелі та виріз у формі серця, оздоблений мереживом із фестончастим краєм.

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Поверх основи сукні накладено прозоре мереживо з квітковим візерунком, що переходить у високий бічний розріз, який ефектно відкриває ногу.

Меланія Трамп у мереживній сукні Фото: Instagram Меланія Трамп у мереживній сукні Фото: Instagram

На плечі Меланія накинула чорний оксамитовий жакет Dolce & Gabbana (модель Turlington). Завершували монохромний образ туфлі-човники Christian Louboutin Kate 100 із загостреними носками.

Крім цього, команда стилістів створила для першої леді ефектний голлівудський макіяж: виразні очі в техніці smoky eyes, чітко окреслені брови, бронзові акценти на вилицях і губи ніжно-рожевого відтінку з глянцевим блиском.

Позуючи на камеру, Меланія невимушено тримала руки біля стегон. Вона виглядала впевнено, зберігаючи бездоганну поставу, і дарувала фотографам яскраву, теплу посмішку.

Меланія Трамп на прем'єрі серіалу про себе Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Психологиня заявила, що Дональд Трамп боїться свою дружину Меланію. Шлюб пари опинився на межі.

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Крім того, президент США опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.