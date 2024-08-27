Вагітна дочка Арнольда Шварценеггера поділилася знімками відпочинку зі своєю матір'ю (фото)

Зірка "Термінатора" має четверо дітей від першого шлюбу з тележурналісткою і племінницею президента Джона Кеннеді Марією Шрайвер. Кетрін Шварценеггер — їхня старша донька.

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Дочка легенди Голлівуду Арнольда Шварценеггера Кетрін 26 серпня поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram кадрами відпочинку в компанії своєї матері Марії Шрайвер.

34-річна вагітна письменниця позувала серед високої трави зі своєю мамою. Кетрін була одягнена в синій топ без рукавів і бретелей, а також у високу білу спідницю, що прикриває її кругленький живіт. "Ми дісталися до східного узбережжя. Гортайте праворуч, щоб побачити справжню зірку шоу", — підписала знімки дочка знаменитого актора.

На одному зі знімків Кетрін у білих сонцезахисних окулярах, мило посміхаючись, обійняла за плечі 68-річну Марію. Колишня дружина 38-го губернатора Каліфорнії для прогулянки обрала чорну сукню-сорочку і солом'яний капелюх.

У Марії та її колишнього чоловіка, 77-річного Арнольда Шварценеггера четверо дітей: Кетрін, Патрік, Крістіна і Крістофер. Кетрін вийшла заміж за американського актора Кріса Пратта 2019 року. Минулого місяця подружжя підтвердило, що чекає на третю дитину. У зірки "Вартових Галактики" і Кетрін Шварценеггер є чотирирічна дочка Лайла і дворічна дочка Елоїза. У Кріса також є 12-річний син Джек від колишньої дружини Анни Фаріс.

Раніше, 8 квітня, Фокус писав про те, що Син "Термінатора" Патрік Шварценеггер насолоджується відпочинком у Таїланді.