Беременная дочь Арнольда Шварценеггера поделилась снимками отдыха со своей матерью (фото)

У звезды "Терминатора" четверо детей от первого брака с тележурналисткой и племянницей президента Джона Кеннеди Марией Шрайвер. Кэтрин Шварценеггер — их старшая дочь.

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Дочь легенды Голливуда Арнольда Шварценеггера Кэтрин 26 августа поделилась со своими поклонниками в Instagram кадрами отдыха в компании своей матери Марии Шрайвер.

34-летняя беременная писательница позировала среди высокой травы со своей мамой. Кэтрин была одета в синий топ без рукавов и бретелек, а также в высокую белую юбку, прикрывающую ее округлившийся живот. "Мы добрались до восточного побережья. Листайте вправо, чтобы увидеть настоящую звезду шоу", — подписала снимки дочь знаменитого актера.

На одном из снимков Кэтрин в белых солнцезащитных очках, мило улыбаясь, обняла за плечи 68-летнюю Марию. Бывшая жена 38-го губернатора Калифорнии для прогулки выбрала черное платье-рубашку и соломенную шляпу.

У Марии и ее бывшего мужа, 77-летнего Арнольда Шварценеггера четверо детей: Кэтрин, Патрик, Кристина и Кристофер. Кэтрин вышла замуж за американского актера Криса Пратта в 2019 году. В прошлом месяце супруги подтвердили, что ждут третьего ребенка. У звезды "Стражей Галактики" и Кэтрин Шварценеггер есть четырехлетняя дочь Лайла и двухлетняя дочь Элоиза. У Криса также есть 12-летний сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис.

Ранее, 8 апреля, Фокус писал о том, что Сын "Терминатора" Патрик Шварценеггер наслаждается отдыхом в Таиланде.