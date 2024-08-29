Дівчина, яка зробила 500 покращень зовнішності, не може знайти собі чоловіка (відео)

Елайна шукає чоловіка, який зможе спокійно приймати її пристрасть до пластичної хірургії та постійних покращень зовнішності.

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33-річна одинока мати Елайна Старр з Нью-Йорка прославилася тим, що витратила на пластичні операції майже $250 тисяч, проте всі поліпшення досі не допомогли знайти їй щастя в особистому житті. Про це жінка розповіла у розмові з Truly.

За словами Елейни, загалом вона перенесла 500 процедур, щоб зробити своє обличчя та фігуру ще кращою. У неї пухкі губи, дуже тонка талія і великі груди.

Зміни зовнішності призвели до того, що багато чоловіків хотіли бути з нею лише тому, що вона "пластикова", зізнається Старр. Тим не менш, це ніяк не впливає на ставлення героїні до подальших експериментів зі своїм тілом.

"Я перенесла понад 500 процедур. Хлопці будуть вирячитися, а у жінок завжди є проблема. Я коштую $250 тисяч. Якби хтось, з ким я зустрічалася, попросив мене припинити робити пластичну операцію, він би дуже швидко опинився один", – заявила вона.

Елейна каже, що завжди збільшувала свої губи і не має наміру зупинятися, хоч і розуміє, що вони не виглядають природно.

Крім уколів краси, на її рахунку приблизно 14 "великих" операцій, не менше чотирьох бразильських підтяжок сідниць, дві підтяжки живота та корсетування. Щоб зберегти свою молодість, вона регулярно робить ін'єкції ботоксу та силікону в обличчя.

"Людям це не подобається, але для мене це свого роду спосіб життя… Я просто дійсно шукаю когось, хто покохає мене такою, якою я є, тому що я розумна і весела, і тому що є так багато інших речей, які я привношу в гру", – наголосила американка.

Елейна також розповіла, що зустрічається тільки з чоловіками на зріст вище 1,93 метра і щодня ходить до спортзалу.

Елайна Старр вирушила на телешоу в пошуках кохання

Вона зізнається, що дуже нервувала, але продовжувала шукати людину, якій була б цікава не її незвичайна зовнішність, а вона сама. Елайна мріє знайти чоловіка, здатного прийняти її унікальний спосіб життя, через який вона часто лягає під ніж.

Два роки тому одна з операцій ледь не закінчилася для Стар трагедією. Чергове хірургічне втручання спричинило серйозні медичні ускладнення, після чого у неї почався сепсис. Раніше Елайна мало не спливла кров'ю у відділенні невідкладної допомоги. До неї додому навіть ходила медсестра, щоб перевірити відкриті рани від імплантатів сідниць.

Раніше Фокус писав, що бразильська модель розповіла про побічний ефект збільшення сідниць.