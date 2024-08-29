Девушка, сделавшая 500 улучшений внешности, не может найти себе мужчину (видео)

Элайна ищет мужчину, который сможет спокойно принимать ее страсть к пластической хирургии и постоянным улучшениям внешности.

Related video

33-летняя мать-одиночка Элайна Старр из Нью-Йорка прославилась тем, что потратила на пластические операции порядка $250 тысяч, однако все улучшения до сих пор не помогли обрести ей счастье в личной жизни. Об этом женщина рассказала в беседе с Truly.

По словам Элейны, в общей сложности она перенесла 500 процедур, чтобы сделать свои лицо и фигуру еще лучше. У нее пухлые губы, очень тонкая талия и большая грудь.

Изменения внешности привели к тому, что много мужчин хотели быть с ней только потому, что она "пластиковая", признается Старр. Тем не менее это никак не влияет на отношение героини к дальнейшим экспериментам со своим телом.

"Я перенесла более 500 процедур. Парни будут пялиться, а у женщин всегда есть проблема. Я стою $250 тысяч. Если бы кто-то, с кем я встречалась, попросил меня прекратить делать пластическую операцию, он бы очень быстро оказался один", – заявила она.

Элейна говорит, что всегда увеличивала свои губы и не собирается останавливаться, хоть и понимает, что они не выглядят естественно.

Кроме уколов красоты, на ее счету около 14 "больших" операций, не меньше четырех бразильских подтяжек ягодиц, две подтяжки живота и корсетирование. Чтобы сохранить свою молодость, она регулярно делает инъекции ботокса и силикона в лицо.

"Людям это не нравится, но для меня это своего рода образ жизни… Я просто действительно ищу кого-то, кто полюбит меня такой, какая я есть, потому что я умная и веселая, и потому что есть так много других вещей, которые я привношу в игру", – подчеркнула американка.

Элейна также рассказала, что встречается только с мужчинами ростом выше 1,93 метра и что каждый день ходит в спортзал.

Элайна Старр отправилась на телешоу в поисках любви

Она признается, что очень нервничала, но продолжала искать человека, которому была бы интересна не ее необычная внешность, а она сама. Элайна мечтает найти мужчину, способного принять ее уникальный образ жизни, из-за которого она часто ложится под нож.

Два года назад одна из операций едва не закончилась для Старр трагедией. Очередное хирургическое вмешательство привело к серьезным медицинским осложнениям, после чего у нее начался сепсис. Ранее Элайна чуть не истекла кровью в отделении неотложной помощи. К ней домой даже ходила медсестра, чтобы проверить открытые раны от имплантатов ягодиц.

Ранее Фокус писал, что бразильская модель рассказала о побочном эффекте увеличения ягодиц.