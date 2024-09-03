Белла Хадід посунула Джулію Робертс: який контракт підписала супермодель

У березні Робертс підвищили до глобального посла бренду, але вже у вересні цю естафету перехопила Хадід.

Related video

27-річна американська супермодель Белла Хадід стала новим обличчям бренду ювелірних виробів класу люкс Chopard, змінивши на цій "посаді" 56-річну голлівудську актрису Джулію Робертс, пише WWD.com з посиланням на заяву моделі.

"Я дуже ціную майстерність Chopard і є його прихильницею протягом багатьох років. Я так рада приєднатися до сім'ї Chopard", — сказала вона.

Кароліна Шойфеле, співпрезидентка і художня керівниця Chopard, рада такому поповненню.

"Белла уособлює дух Chopard: гармонійне поєднання невимушеної елегантності та життєрадісності, які справді зачаровують і ідеально відповідають тому, що являють собою наші годинники та ювелірні вироби", — підкреслила Шойфеле.

Белла Хадід у першій рекламній кампанії для Chopard

Нещодавно Белла запустила власну парфумерну компанію Orebella. Вона створила три парфуми, які зволожують шкіру і забезпечують стійкий аромат. Через переживання і стреси модель зіткнулася з неприємними наслідками.

У мене з'являється кропив'янка і висип тільки від стресу, тому зараз я намагаюся уникати всього, що може викликати роздратування у мого тіла", — пояснила знаменитість.

Що стосується Робертс, то в березні її підвищили до "глобального посла" Chopard, однак вона поступилася цим титулом Беллі менш ніж за півроку. Вона, як і раніше, є обличчям Lancôme, компанії, в якій вона працює з 2009 року.

У 2009 році повідомлялося, що Lancome заплатила їй понад $50 мільйонів. Невідомо, до якої суми зросла її зарплата у 2023 році.

Коли Джулія працювала в Chopard, вона представляла всі колекції жіночих годинників, ювелірних виробів високої якості і ювелірних виробів класу люкс.

У весняній рекламі Chopard 2024 року вона сяяла. Робертс виглядала молодшою за свої роки, демонструючи інкрустовані діамантами сережки у формі серця.

Голлівудська ікона також була помічена в пурпуровій водолазці, коли вона приміряла інші діаманти.

Раніше Фокус писав, що Джулія Робертс показала романтичне фото з чоловіком на річницю весілля.