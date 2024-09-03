Белла Хадид подвинула Джулию Робертс: какой контракт подписала супермодель

В марте Робертс была повышена до глобального посла бренда, но уже в сентябре эту эстафету перехватила Хадид.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид стала новым лицом бренда ювелирных изделий класса люкс Chopard, сменив на этом "посту" 56-летнюю голливудскую актрису Джулию Робертс, пишет WWD.com со ссылкой на заявление модели.

"Я очень ценю мастерство Chopard и являюсь его поклонницей на протяжении многих лет. Я так рада присоединиться к семье Chopard", — сказала она.

Каролина Шойфеле, сопрезидент и художественный руководитель Chopard, рада такому пополнению.

"Белла олицетворяет дух Chopard: гармоничное сочетание непринужденной элегантности и жизнерадостности, которые действительно завораживают и идеально соответствуют тому, что представляют собой наши часы и ювелирные изделия", — подчеркнула Шойфеле.

Белла Хадид в первой рекламной кампании для Chopard

Недавно Белла запустила собственную парфюмерную компанию Orebella. Она создала три парфюма, которые увлажняют кожу и обеспечивают стойкий аромат. Из-за переживаний и стрессов модель столкнулась с неприятными последствиями.

"У меня появляется крапивница и сыпь только от стресса, поэтому сейчас я стараюсь избегать всего, что может вызвать раздражение у моего тела", — объяснила знаменитость.

Что касается Робертс, то в марте она была повышена до "глобального посла" Chopard, Однако уступила этот титул Белле спустя менее чем полгода. Она по-прежнему является лицом Lancôme, компании, в которой она работает с 2009 года.

В 2009 году сообщалось, что Lancome заплатила ей более $50 миллионов. Неизвестно, до какой суммы выросла зарплата Хадид в 2023-м.

Когда Джулия работала в Chopard, она представляла все коллекции женских часов, ювелирных изделий высокого качества и ювелирных изделий класса люкс.

В весенней рекламе Chopard 2024 года она сияла. Робертс выглядела моложе своих лет, демонстрируя инкрустированные бриллиантами серьги в форме сердца.

Голливудская икона также была замечена в пурпурной водолазке, когда она примеряла другие бриллианты.

Ранее Фокус писал, что Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем на годовщину свадьбы.