Дочка Різ Візерспун кардинально змінила імідж (фото)

Ава Філіп вирішила залишити блонд у минулому.

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24-річна Ава Філіпп, дочка голлівудської суперзірки Різ Візерспун, дебютувала на публіці з новим кольором волосся, відвідавши один із показів на Тижні моди в Нью-Йорку. З яскравої блондинки дівчина перетворилася на не менш ефектну брюнетку, пише Daily Mail.

У The Refinery At Domino Ава приїхала в чорній мінісукні з довгими рукавами, один з яких прозорий. Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах і сріблястою сумкою, а з прикрас вибрала срібні сережки і браслет.

Фото: Getty Images

Старша дитина Різ та її колишнього чоловіка Раяна Філіпа приєдналася до інших знаменитостей на заході Bulgari, на якому, серед інших, блищала і британська супермодель Наомі Кемпбелл. Також там були актриса Дакота Джонсон і первісток Майкла Джексона, його дочка Періс Джексон.

Колір волосся Ава змінила ще наприкінці липня, про що повідомила своїм підписникам. Вона опублікувала знімок, де позує з новим забарвленням у червоній короткій сукні.

А так дівчина виглядала раніше, будучи абсолютною копією своєї матері.

У серпні Ава та її сім'я оплакували втрату улюбленої собаки, яка померла у віці 14 років. Різ Візерспун, яка, за чутками, зустрічається з Олівером Гаарманом, поділилася фотографією шоколадного лабрадора на ґанку свого будинку.

"Нам буде не вистачати твого доброго духу, Хенк. Спасибі тобі за те, що ти був найкращим домашнім улюбленцем і лідером зграї", — підписала вона знімок.

Фото: Instagram @reesewitherspoon

Крім Ави, у Різ є 20-річний син Дікон. Нещодавно вони разом з'явилися на прем'єрі картини "Моргни двічі" в Лос-Анджелесі. Також Візерспун виховує 11-річного сина Теннесі від ексчоловіка Джима Тота, з яким вона розлучилася минулого року.

Раніше Фокус писав, що Ава Філіп відповіла на "токсичні" коментарі та бодішеймінг.