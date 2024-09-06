Дочь Риз Уизерспун кардинально сменила имидж (фото)

Ава Филипп решила оставить блонд в прошлом.

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24-летня Ава Филипп, дочь голливудской суперзвезды Риз Уизерспун, дебютировала на публике с новым цветом волос, посетив один из показов на Неделе моды в Нью-Йорке. Из яркой блондинки девушка превратилась в не менее эффектную брюнетку, пишет Daily Mail.

В The Refinery At Domino Ава приехала в черном мини-платье с длинными рукавами, один из которых прозрачный. Она дополнила образ черными туфлями на каблуке и серебристой сумкой, а из украшений выбрала серебряные серьги и браслет.

Фото: Getty Images

Старший ребенок Риз и ее бывшего мужа Райана Филиппа присоединился к другим знаменитостям на мероприятии Bulgari, в котором, среди прочих, блистала и британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Также там были актриса Дакота Джонсон и первенец Майкла Джексона, его дочь Пэрис Джексон.

Цвет волос Ава сменила еще в конце июля, о чем сообщила своим подписчикам. Она опубликовала снимок, где позирует с новой окраской в красном коротком платье.

А так девушка выглядела раньше, будучи абсолютной копией своей матери.

В августе Ава и ее семья оплакивали потерю любимой собаки, которая умерла в возрасте 14 лет. Риз Уизерспун, которая, по слухам, встречается с Оливером Хаарманом, поделилась фотографией шоколадного лабрадора на крыльце своего дома.

"Нам будет не хватать твоего доброго духа, Хэнк. Спасибо тебе за то, что ты был лучшим домашним любимцем и лидером стаи", – подписала она снимок.

Фото: Instagram @reesewitherspoon

Кроме Авы, у Риз есть 20-летний сын Дикон. Недавно они вместе появились на премьере картины "Моргни дважды" в Лос-Анджелесе. Также Уизерспун воспитывает 11-летнего сына Теннеси от экс-супруга Джима Тота, с которым она развелась в прошлом году.

Ранее Фокус писал, что Ава Филипп ответила на "токсичные" комментарии и бодишейминг.