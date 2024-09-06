Два чорно-білі образи: Демі Мур і Маргарет Куеллі відвідали кінофестиваль у Торонто (фото)

Актриси в столиці Канади представили новий фільм, знятий у стилі боді-хоррор. Для виходу на червону доріжку знаменитості одягнули стильне вбрання.

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Зірки Голлівуду Демі Мур і Маргарет Куеллі 5 вересня з'явилися в злегка схожих чорно-білих образах під час презентації свого нового фільму "Субстанція" на кінофестивалі в Торонто, пише Daily Mail.

61-річна Мур і 29-річна Куеллі сяяли посмішками в Королівському театрі Олександри на показі картини, яка вийде в прокат 20 вересня.

Мур вийшла в білій сорочці, заправленій у чорну атласну довгу спідницю. Свій образ вона доповнила чорною краваткою і парою чорних туфель-човників з гострим носком. Як аксесуари акторка обрала приголомшливі сережки і кілька каблучок з діамантами. Зірка розпустила своє довге чорне волосся і нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі тінями та підводкою і нафарбувавши губи світло-рожевою помадою.

Демі Мур і Маргарет Куеллі на прем'єрі картини "Субстанція" в Торонто Фото: Getty Images

Її колега по фільму Маргарет Куеллі з'явилася на червоній доріжці в чорному суцільному короткому комбінезоні-шортах з відкритими плечима. Своє вбрання вона доповнила незвичною білою шаллю і чорними замшевими босоніжками на підборах, а як аксесуари вибрала діамантові сережки. Маргарет заколола волосся назад, прикрасивши його великим бантом.

Вони обидві були присутні на показі фільму разом із режисером і сценаристом Коралі Фаржа. Світова прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі в травні й одразу ж отримала високі оцінки критиків. Картина була вже показана в Карлових Варах у Чехії, а також в Единбурзі та на фестивалі FrightFest у Великій Британії. У центрі сюжету — колишня знаменитість (Мур), яка вживає таємничий препарат з чорного ринку, що відтворює її клітини і тимчасово створює молодшу версію себе. До акторського складу також входять, крім Мур і Куеллі, такі знамениті актори, як Денніс Куейд і Уго Дієго Гарсія.

Раніше, 2 вересня, пластичний хірург розкрив секрет молодості Демі Мур. Акторка стверджує, що не робила пластичних операцій, проте фахівці в цій сфері вважають по-іншому.