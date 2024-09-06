Два черно-белых образа: Деми Мур и Маргарет Куэлли посетили кинофестиваль в Торонто (фото)

Актрисы в столице Канады представили новый фильм, снятый в стиле боди-хоррор. Для выхода на красную дорожку знаменитости надели стильные наряды.

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Звезды Голливуда Деми Мур и Маргарет Куэлли 5 сентября появились в слегка схожих черно-белых образах во время презентации своего нового фильма "Субстанция" на кинофестивале в Торонто, пишет Daily Mail.

61-летняя Мур и 29-летняя Куэлли сияли улыбками в Королевском театре Александры на показе картины, которая выйдет в прокат 20 сентября.

Мур вышла в белой рубашке, заправленной в черную атласную длинную юбку. Свой образ она дополнила черным галстуком b парой черных туфель-лодочек с острым носком. В качестве аксессуаров актриса выбрала потрясающие серьги и несколько колец с бриллиантами. Звезда распустила свои длинные черные волосы и нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза тенями и подводкой и накрасив губы светло-розовой помадой.

Деми Мур и Маргарет Куэлли на премьере картины "Субстанция" в Торонто Фото: Getty Images

Ее коллега по фильму Маргарет Куэлли появилась на красной дорожке в черном сплошном коротком комбинезоне-шортах с открытыми плечами. Свой наряд она дополнила необычной белой шалью и черными замшевыми босоножками на каблуке, а в качестве аксессуаров выбрала бриллиантовые серьги. Маргарет заколола волосы назад, украсив их большим бантом.

Они обе присутствовали на показе фильма вместе с режиссером и сценаристом Корали Фаржа. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае и сразу же получила высокие оценки критиков. Картина была уже показана в Карловых Варах в Чехии, а также в Эдинбурге и на фестивале FrightFest в Великобритании. В центре сюжета — бывшая знаменитость (Мур), которая употребляет таинственный препарат с черного рынка, который воспроизводит ее клетки и временно создает более молодую версию себя. В актерский состав также входят помимо Мур и Куэлли входят такие знаменитые актеры, как Деннис Куэйд и Уго Диего Гарсия.

Ранее, 2 сентября, пластический хирург раскрыл секрет молодости Деми Мур. Актриса утверждает, что не делала пластических операций, однако специалисты в этой сфере считают по-другому.