Зірка "Гаррі Поттера" зіграє двічі вдову в "Бріджертонах"

Актриса вже повідомила радісну новину своїм підписникам у соцмережі.

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37-річна акторка Кеті Люнг, яка зіграла Чжоу Чанг у сазі про Гаррі Поттера, приєднається до акторського складу четвертого сезону серіалу "Бріджертони", де зіграє двічі вдову Арамінту Ган, пише Mirror.

Леді Арамінта намагатиметься видати заміж двох доньок, Розамунд і Позі, яких зіграють також новачки в акторському складі Мішель Мао і актриса з Гонконгу Ізабелла Вей.

За словами творців серіалу, героїня Люнг — "приголомшлива, прониклива і прямолінійна", типова жінка з Бріджертонів, яка болісно реагує, коли її становище в суспільстві ставиться під сумнів.

Що стосується її дочок, то це — два абсолютно різні персонажі. Розамунд описується як "красива, марнославна, з бажанням догодити своїй матері", а персонаж Позі описується як "набагато добріший".

Кеті Люнг, Мішель Мао та Ізабелла Вей — нові обличчя в четвертому сезоні

Шанувальники "Бріджертонів" у четвертому сезоні побачать і знайомі обличчя: Емму Наомі (Еліс Мондрич) і Г'ю Сакса (Брімслі).

Новий сезон буде присвячений другому синові Бріджертонів, Бенедикту (Люк Томпсон) і його пошукам зачаровує Пані в сріблі, Софі Бек (Йерін Ха).

Дата виходу нового сезону серіалу поки не оголошена. Він складатиметься з восьми серій, а зйомки триватимуть 8 місяців.

Раніше Фокус писав, що стиліст серіалу "Бріджертони" помер від коронавірусу.