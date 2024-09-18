Відчуває жах: 32-річна Демі Ловато зізналася, як ставиться до старіння (фото)
За словами співачки, "ми завжди хочемо того, чого не можемо мати". Демі Ловато лякає старіння, її турбує те, який вона має вигляд.
Американська співачка, акторка, музикантка і телеперсона Демі Ловато зізналася, що її охоплює почуття "екзистенціального жаху" з приводу старіння. Про це вона розповіла в інтерв'ю Рeople
Співачка, якій минулого місяця виповнилося 32 роки, пояснила, що, хоча вона не "турбується" про те, що її зовнішність зміниться з віком, вона все одно відчуває "тривогу" з приводу цього.
"Старіння — це те, про що я можу турбуватися, якщо занадто багато про нього думаю, — не тому, що мене непокоїть те, який я маю вигляд, або зміни в моєму тілі чи обличчі, а через цей екзистенціальний страх. Мені подобається залишатися в теперішньому моменті. Коли ми думаємо про речі, які були в нашому минулому або в нашому майбутньому, ми не присутні, а присутність — це найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити", — зазначила Ловато.
На її думку, люди "завжди хочуть того, чого не можуть мати", а це означає, що часто чинять на себе тиск просто тому, що "вже не такі молоді, як колись". Демі вважає, що з роками багато хто шкодує про те, що в молодості витратив час на "занепокоєння про вік", коли "весь світ був їхніми ногами".
"Вам буде 80, 90 років, і ви озирнетеся назад і скажете: "Навіщо я витрачала свій час, коли мені було 30 з гаком, на переживання про вік, коли в мене було стільки всього попереду? Я намагаюся не зосереджуватися на тому, скільки часу в мене залишилося, а на тому, скільки ще життєвого досвіду я отримаю, якщо мені пощастить", — поділилася своїми думками знаменитість.
Нагадаємо, у січні минулого року рекламу Демі Ловато у Великій Британії заборонили через образу почуттів вірян.