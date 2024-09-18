Испытывает ужас: 32-летняя Деми Ловато призналась, как относится к старению (фото)

По словам певицы, "мы всегда хотим того, чего не можем иметь". Деми Ловато пугает старение, ее беспокоит то, как она выглядит.

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Американская певица, актриса, музыкант и телеперсона Деми Ловато призналась, что ее охватывает чувство "экзистенциального ужаса" по поводу старения. Об этом она рассказала в интервью Рeople

Певице, которой в прошлом месяце исполнилось 32 года, объяснила, что, хотя она не "беспокоится" о том, что ее внешность изменится с возрастом, она все равно испытывает "тревогу" по поводу этого процесса.

"Старение — это то, о чем я могу беспокоиться, если слишком много о нем думаю, — не потому, что меня беспокоит то, как я выгляжу, или изменения в моем теле или лице, а из-за этого экзистенциального страха. Мне нравится оставаться в настоящем моменте. Когда мы думаем о вещах, которые были в нашем прошлом или в нашем будущем, мы не присутствуем, а присутствие — это самый большой подарок, который мы можем себе сделать", — отметила Ловато.

По ее мнению, люди "всегда хотят того, чего не могут иметь", а это значит, что часто оказывают на себя давление просто потому, что "уже не так молоды, как когда-то". Деми считает, что с годами многие жалеют о том, что в молодости потратили время на "беспокойство о возрасте", когда "весь мир был их ног".

"Вам будет 80, 90 лет, и вы оглянетесь назад и скажете: "Зачем я тратила свое время, когда мне было 30 с небольшим, на переживания о возрасте, когда у меня было столько всего впереди? Я стараюсь не сосредотачиваться на том, сколько времени у меня осталось, а на том, сколько еще жизненного опыта я получу, если мне повезет", — поделилась своими мыслями знаменитость.

Напомним, в январе прошлого года рекламу Деми Ловато в Великобритании запретили из-за оскорбления чувств верующих.