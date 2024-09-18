Мілла Йовович уперше за тривалий час вийшла на зв'язок із фанами (фото)

Акторка поділилася милими сімейними світлинами. Вона зникла з інформаційного поля, видалила майже всі свої публікації в популярній соціальній мережі, тому втратила багато підписників.

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Зірка Голлівуду, фотомодель, яка народилася в Києві, Мілла Йовович уперше за тривалий час вийшла на зв'язок із фанатами. 18 вересня вона поділилася з шанувальниками в Instagram новими знімками і пояснила свою тривалу відсутність у соцмережах.

До цього актриса з якоїсь причини видалила всі свої пости та зникла з інформативного поля. Знаменитість зізналася, що взяла так званий "діджитал детокс" і присвятила себе сім'ї та роботі над новими проектами. За словами Мілли, після переїзду в новий дім, вона насолоджувалася часом із чоловіком і була зайнята турботою про трьох дітей.

"Усім привіт! Мене нещодавно запитували, навіщо я очистив свою сторінку і де я був останнім часом. Ну, коротко, знявся цього року два фільми, можливо третій до Різдва. Ми переїхали і це було багато роботи. Але найбільше на світі я намагаюся бути частиною своєї спільноти. Я зосередився на тому, щоб бути найкращим неоплачуваним водієм Uber для моїх дітей між школою і танцями, музикою, гімнастикою", — написала Йовович. Крім того, зірка "Жанни д'Арк" зізналася, що почала новий розділ свого життя. Їй потрібне було перезавантаження, щоб впоратися зі стресовим станом.

"Я усвідомила, що в 48 років я настільки відрізняюся від себе колишньої. Мені потрібно було почати з чистого аркуша, щоб бути собою нинішньою... Я втратила багато передплатників, тому що взяла цю паузу. Але мене це влаштовує, тому що я хочу насолодитися невеликою кількістю часу, який я тут проводжу", — пояснила зірка "П'ятого елемента".

Також акторка поділилася милими сімейними світлинами, зокрема свого батька Богіча Йововича, який у рожевих туфлях на підборах і з шпильками у волоссі грається зі своїми онуками.

Нагадаємо, 5 березня Фокус писав про те, що дочка Мілли Йовович зворушливо привітала батька з днем народження. Мілла Йовович і Пол Андерсон виховують трьох спільних дітей. Старша з них активно будує кар'єру в кіногалузі.