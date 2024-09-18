Милла Йовович впервые за длительное время вышла на связь с фанами (фото)

Актриса поделилась милыми семейными фотографиями. Она исчезла из информационного поля, удалила почти все свои публикации в популярной социальной сети, поэтому потеряла много подписчиков.

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Звезда Голливуда, фотомодель, которая родилась в Киеве, Милла Йовович впервые за длительное время вышла на связь с фанатами. 18 сентября она поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками и объяснила свое продолжительное отсутствие в соцсетях.

До этого актриса по какой-то причине удалила все свои посты и исчезла из информативного поля. Знаменитость призналась, что взяла так называемый "диджитал-детокс" и посвятила себя семье и работе над новыми проектами. По словам Миллы, после переезда в новый дом, она наслаждалась временем с мужем и была занята заботой о троих детях.

"Всем привет! Меня недавно спрашивали, зачем я очистил свою страницу и где я был в последнее время. Ну, вкратце, снялся в этом году два фильма, возможно третий до Рождества. Мы переехали и это было много работы. Но больше всего на свете я пытаюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточился на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем Uber для моих детей между школой и танцами, музыкой, гимнастикой", — написала Йовович. Кроме того, звезда "Жанны д’Арк" призналась, что начала новый раздел своей жизни. Ей нужна была перезагрузка, чтобы справиться со стрессовым состоянием.

"Я осознала, что в 48 лет я настолько отличаюсь от себя прежней. Мне нужно было начать с чистого листа, чтобы быть собой нынешней… Я потеряла много подписчиков, потому что взяла эту паузу. Но меня это устраивает, потому что я хочу насладиться небольшим количеством времени, которое я здесь провожу", — объяснила звезда "Пятого элемента".

Также актриса поделилась милыми семейными фотографиями, в частности своего отца Богича Йововича, который в розовых туфлях на каблуках и с заколками в волосах играет со своими внучками.

Напомним, 5 марта Фокус писал о том, что дочь Миллы Йовович трогательно поздравила отца с днем рождения. Милла Йовович и Пол Андерсон воспитывают троих общих детей. Старшая из них активно строит карьеру в киноотрасли.