У Каліфорнії кіностудіям заборонили створювати цифрових клонів померлих акторів

Для того, щоби створити цифрову копію, потрібна згода спадкоємців актора.

Related video

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом підписав п'ять жорстких законів, що регулюють сектор штучного інтелекту, зокрема в теле- і кіноіндустрії. Три з цих законів спрямовані на боротьбу з ШІ-дипфейками, які можуть вплинути на вибори, а два інших забороняють голлівудським студіям створювати ШІ-клони тіла або голосу акторів без їхньої згоди. Про це повідомляє Techcrunch.

Серед підписаних документів закон, який просувала найбільша у США профспілка акторів — Американська федерація артистів телебачення і радіо (SAG-AFTRA). Він забороняє студіям створювати цифрові копії померлих акторів без згоди їхніх спадкоємців.

Цифрова принцеса Лея з'явилася в "Ізгой-один"

Закон AB 2655 вимагає від великих онлайн-платформ, як-от Facebook і X, видаляти або маркувати ШІ-дипфейки, пов'язані з виборами, а також створювати канали для повідомлення про такий контент. Кандидати та обрані посадові особи можуть домагатися судової заборони, якщо велика онлайн-платформа не дотримується закону.

Інший закон, 2355, вимагає розкриття інформації про політичну рекламу, створену за допомогою ШІ. Це означає, що в майбутньому Трампу, можливо, не вдасться уникнути покарання за публікацію ШІ-дипфейків Тейлор Свіфт, яка підтримує його на Truth Social.

Останні два закони про ШІ, підписані у вівторок, — які просувала найбільша в країні профспілка акторів кіно і телебачення SAG-AFTRA, — створюють нові стандарти для медіаіндустрії Каліфорнії. AB 2602 вимагає, щоб студії отримували дозвіл від актора перед створенням копії його голосу або образу за допомогою ШІ. Водночас AB 1836 забороняє студіям створювати цифрові копії померлих акторів без згоди їхніх спадкоємців. (Наприклад, юридично схвалені копії Керрі Фішер і Пітера Кушинга використовувалися в недавніх фільмах "Чужий", "Зоряні війни" та інших).

Цифрова принцеса Лея в "Ізгой-один" Фото: Скриншот

Губернатор Ньюсом наразі розглядає 38 законопроєктів, пов'язаних із ШІ, включно з вельми спірним SB 1047, який Сенат Каліфорнії відправив йому на стіл для остаточного затвердження.

Каліфорнійський закон SB 1047 спрямований на регулювання розробки та впровадження технологій штучного інтелекту в штаті. Законопроєкт було внесено у відповідь на всебільшу стурбованість із приводу етичного використання ШІ та потенційних ризиків, які він становить для конфіденційності, безпеки та зайнятості.

Одним із найбільш спірних аспектів SB 1047 є вимога до розробників ШІ вмикати Kill Switch у їхніх системах. Це положення вимагає, щоб системи штучного інтелекту мали можливість негайного відключення, якщо вони демонструють шкідливу поведінку. Крім того, законопроєкт запроваджує суворі положення про відповідальність, які передбачають відповідальність розробників за будь-яку шкоду, заподіяну їхніми технологіями штучного інтелекту.

Складність полягає в тому, що незрозуміло, що вважати "шкідливою поведінкою".

Нагадаємо, страйк акторів і сценаристів у США відбувся влітку минулого року. Актори не тільки виходили на демонстрації, а й ішли з червоних доріжок, підтримуючи колег.