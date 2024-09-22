Зірка гурту ABBA Бйорн Ульвеус втретє одружився у віці 79 років

На початку 2022 року Б'єрн Ульвеус оголосив про розірвання другого шлюбу. І одразу з'явився на публіці з новою дівчиною.

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Зірка легендарного гурту ABBA Б'єрн Ульвеус одружився зі своєю дівчиною Христиною Сас у Копенгагені. За його власними словами, музикант по вуха закохався у свою нову дружину, з якою 79-річний чоловік познайомився в Німеччині. Вона була його "третім великим коханням", як одного разу сказав Б'єрн Ульвеус по шведському телебаченню. Про це пише T-Online.

"21 вересня 2024 року, Б'єрн Ульвеус одружився з Христиною Сас із Хернінга в Данії", — ідеться в записі на офіційній сторінці музиканта в Instagram.

Б'єрн Ульвеус і Христина Сас на весіллі

Повідомляють, що Б'єрн і Христина зустрілися в Нюрнберзі 2021 року з нагоди виходу останнього альбому ABBA "Voyage" і почали зустрічатися навесні 2022 року. Весілля відбулося в Копенгагені в присутності близьких друзів і сім'ї.

79-річний чоловік також поділився інформацією про свою весільну церемонію в Instagram, яка пройшла дуже невимушено. Б'єрн Ульвеус був одягнений у сірий костюм із білою футболкою під ним. Христина Сас обрала не класичну весільну сукню, а сукню шавлієвого кольору.

Б'єрн Ульвеус уперше разом із Христиною Сас з'явився на публіці 2022 року. Нещодавно пара відвідала, серед іншого, тенісний турнір у Вімблдоні.

Для Б'єрна Ульвеуса це третій шлюб. У 1970-х музикант був одружений зі своєю колегою по групі Агнетою Фельтског, від якої у нього двоє дітей. Їхній шлюб тривав дев'ять років — до 1980 року. Після розставання він знову одружився на початку 1980-х.

Група АВВА Фото: Getty Images

Шлюб із музичною журналісткою Оленою Келлерсйо тривав близько 40 років. На початку 2022 року пара заявила, що хоче розлучитися. "Після багатьох чудових і насичених років ми вирішили піти різними шляхами", — йшлося тоді в заяві. Місяць потому Б'єрн Ульвеус уперше з'явився на публіці разом із Христиною Сас.

Нагадаємо, у березні 2024 року король Швеції Карл XVI Густав уперше за майже 50 років нагородив королівськими лицарськими орденами видатних шведів. І серед них опинилися музиканти культового гурту АВВА. Рішення про нагородження Карл ухвалював не сам. Одержувачі Ордена були номіновані жителями Швеції, а потім вже Рада Ордена запропонувала кандидатури королю.