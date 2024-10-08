50-річна Вікторія Бекхем роздяглася для реклами своїх парфумів (фото, відео)

Reverie — третій парфум британської дизайнерки.

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Вікторія Бекхем, колишня учасниця гурту "Spice Girls", а зараз — успішна дизайнерка і засновниця бренду свого імені, знялася в рекламі своїх нових парфумів Reverie, а відвертими фото поділилася в Instagram. Кількома днями раніше вона показала також відео бекстейджу.

На знімках Вікторія позує в чорному боді з глибоким вирізом. Її довге темне волосся струмує по плечах.

Фінальні фотографії, які будуть використані для просування парфумів, створюють враження, що вона перебуває на піщаному пляжі під грозовим горизонтом.

Вікторія випустила свою парфумерну колекцію минулого року, і Reverie — її третій аромат.

"Мій новий аромат, 21:50 Rêverie, глибокий, спокусливий і неймовірно особистий. Темна, сира ваніль і боби тонка з листям тютюну і кедром... Я створила цей аромат у співпраці з майстром-парфумером Жеромом Епінеттом, щоб пробудити спогади про момент особистого відродження і мій мрійливий стан. Моєї задумливості", — написала вона.

Запуск парфумів місіс Бекхем відбувся одразу після її показів на Тижнях моди в Лондоні та Парижі. До столиці Франції разом з нею прибула вся її сім'я, включно зі старшим сином Брукліном і його дружиною Ніколою Пельтц.

Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем Вікторія розповіла про побачення з Девідом, а також чому з ними посварилися Меган Маркл і принц Гаррі.