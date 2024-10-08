50-летняя Виктория Бекхэм разделась для рекламы своих духов (фото, видео)

Reverie – третий парфюм британского дизайнера.

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Виктория Бекхэм, бывшая участница группы "Spice Girls, а сейчас – успешный дизайнер и основательница бренда своего имени, снялась в рекламе своих новых духов Reverie, а откровенными фото поделилась в Instagram. Несколькими днями ранее она показала также видео бэкстейджа.

На снимках Виктория позирует в черном боди с глубоким вырезом. Ее длинные темные волосы струятся по плечам.

Финальные фотографии, которые будут использованы для продвижения парфюма, создают впечатление, что она находится на песчаном пляже под грозовым горизонтом.

Виктория выпустила свою парфюмерную коллекцию в прошлом году, и Reverie — ее третий аромат.

"Мой новый аромат, 21:50 Rêverie, глубокий, соблазнительный и невероятно личный. Темная, сырая ваниль и бобы тонка с листьями табака и кедром… Я создала этот аромат в сотрудничестве с мастером-парфюмером Жеромом Эпинеттом, чтобы пробудить воспоминания о моменте личного возрождения и моем мечтательном состоянии. Моей задумчивости", – написала она.

Запуск духов миссис Бекхэм последовал сразу за ее показами на Неделях моды в Лондоне и Париже. В столицу Франции вместе с ней прибыла вся ее семья, включая старшего сына Бруклина и его дену Николу Пельтц.

Ранее Фокус писал, что Виктория Бекхэм Виктория рассказала о свиданиях с Дэвидом, а также почему с ними поссорились Меган Маркл и принц Гарри.