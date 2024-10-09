"Важкий діагноз": молодший син Джиммі Картера бореться з невиліковною хворобою (фото)

Джеффрі Картер справляється зі своїми симптомами за допомогою терапії глибокої стимуляції мозку. Йому імплантували електроди, які допомагають контролювати рухи тіла.

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Фотограф Доннел Джеффрі Картер, молодший із трьох синів 39 президента США Джиммі Картера і його покійної дружини Розалін, бореться з невиліковною хворобою Паркінсона. Про діагноз свого батька розповів Джош Картер під час панельної дискусії Міжнародного дня людей похилого віку, організованого Організацією Об'єднаних Націй, повідомляє Рeople.

За словами його сина Джоша, 72-річний Джеффрі вже деякий час знає про свій діагноз, водночас живе один і самостійно справляється з побутовими проблемами.

"Ми знаємо, що хвороба Паркінсона — це вулиця з одностороннім рухом. Мій батько зараз живе один, він може піклуватися про себе, він незалежний, але він побудував свій дім, знаючи, що одного разу йому знадобиться більше допомоги. Ми йдемо до цього з широко розплющеними очима, розуміючи, що в нас буде все більше й більше обов'язків, і це просто має стати частиною життя", — зазначив 40-річний Джош.

Джеффрі Картер, 1977 рік Фото: Getty Images

Джеффрі переїхав до нового будинку майже десять років тому і заздалегідь потурбувався про те, щоб він був доступний для інвалідного візка, якщо він йому коли-небудь знадобиться.

"Він не дуже відкрито говорить про це... Просто хвороба Паркінсона — відстій. Це важка хвороба. Це важкий діагноз", — зазначив онук президента Картера. За його словами, батькові вдалося впоратися зі своїми симптомами за допомогою терапії глибокої стимуляції мозку, що вимагала хірургічної імплантації двох електродів на батарейках у певні ділянки мозку, які керують рухами.

"Він буквально може контролювати свій мозок за допомогою свого iPhone, що дико. Без своєї терапії він, по суті, нічого не може зробити. Коли вмикає пристрій за допомогою телефону, він може встати, може ходити, може тримати склянку з напоями, не проливаючи їх, може їсти, може спілкуватися. Це зміна дня і ночі. Він може грати з моїми дітьми, він може грати з іншими своїми онуками. Так що, це справжня удача — опинитися на цій хвилі технологій", — пояснив Джош.

39-й президент США Джиммі Картер зі своєю сім'єю, 1976 рік Фото: Getty Images

Раніше, 1 жовтня, Фокус писав про те, що 100-річний експрезидент Джиммі Картер має намір проголосувати за Камалу Гарріс.