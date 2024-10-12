Брудна і безпритульня: колишню дружину-модель зірки "Рятувальників Малібу" помітили на тротуарі

Уже кілька років Лоні Віллісон живе на вулиці і харчується тим, що знаходить у сміттєвих баках. Після нервового зриву 2016 року вона так і не повернулася до колишнього життя.

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41-річна Лоні Віллісон, колишня фітнес-модель й екс-дружина актора Джеремі Джексона, зірки серіалу "Рятувальники Малібу", була помічена на тротуарі однієї з вулиць Лос-Анджелеса. Колись розкішна блондинка сиділа в купі ганчір'я і їла щось, тримаючи їжу дуже брудними руками, пише Daily Mail.

Після того як вона пообідала, Лоні розпорошила в коричневий паперовий пакет ґрунтовку Rust-Oleum з аерозольного балончика.

Від колишньої краси Лоні не залишилося й сліду

Віллісон за останні роки неодноразово бачили біля смітників, де та шукала їжу в баках. Вона перестала стежити за собою, ходить брудна, в синцях і зі зламаним пальцем, тягаючи за собою візок із речами та одягом.

А наприкінці минулого року Віллісон була помічена за покупками в магазині 99 Cents, де її сфотографували з газованою водою і пачкою жувальних цукерок.

До того як скотитися на соціальне дно, Лоні була впізнаваною й успішною. Вона вийшла заміж за Джеремі Джексона 2012 року. Подружжя вело розкішний спосіб життя, відвідувало закриті вечірки і ходило в дорогі ресторани. Лоні стала фітнес-тренером, а Джеремі знімався в рекламі чоловічої косметики і різних ТБ-шоу, зокрема в Celebrity Big Brother, звідки його вигнали 2014 року через наркотики і п'яні витівки. У 2015-му чоловіка затримали за спробу розкрити і пограбувати чужий автомобіль і напад на людину з ножем. Йому загрожувало сім років ув'язнення, однак натомість Джеремі відправили в рехаб для лікування алкоголізму та на курси з управління гнівом. Зараз він працює приватним тренером і практично не з'являється на публіці.

Шлюб Джеремі та Лоні ознаменувався скандалами, наркотиками та алкоголем Фото: Getty

Про те, що в шлюбі пари все не так гладко, громадськість дізналася 2014 року. Тоді Лоні стверджувала, що Джеремі намагався задушити її під час бійки, коли вони були п'яні, і навіть викликала додому поліцію.

Після розлучення з'ясувалося, що її будинок і всі коштовності вже давно закладені, і Віллісон залишилася без нічого. У проблемах у своєму житті Лоні звинувачувала колишнього чоловіка.

Вона також почала вірити, що хтось посилає в її тіло електричні струми, які можна вилікувати, лише прийнявши кристалічний метамфетамін. За її словами, їй неможливо жити в жодному приміщенні, бо там її вражає електрика.

"Я думаю, що оскільки вловлюю електрику, я також вловлюю й інші речі, як от певні хімікати, або батареї, або запобіжники, як-от дріт, різні типи металів. Тому я думаю, що моє тіло навіть фільтрує такі речі", — сказала Лоні.

У 2016 році у неї стався нервовий зрив. Дівчина впала в депресію і вирушила лікуватися в медичний центр, звідки втекла. Кілька років її ніхто не бачив, і тільки у 2020-му Лоні була помічена на вулицях. Вона стала бездомною, перестала митися, мотивуючи це тим, що боїться зґвалтування, і обрізала своє довге світле волосся.

Віллісон почала пити, знайшовши в алкоголі свою розраду і втративши залишки колишньої краси, хоча в кращі часи була моделлю для таких журналів, як Glam Fit, Flavour і Iron Man.

Раніше Фокус писав, що у Памели Андерсон зберігся легендарний купальник з "Рятувальників Малібу".