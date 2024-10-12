Грязная и бездомная: бывшую жену-модель звезды "Спасателей Малибу" заметили на тротуаре

Уже несколько лет Лони Уиллисон живет на улице и питается тем, что находит в мусорных баках. После нервного срыва в 2016 году она так и не вернулась к прежней жизни.

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41-летняя Лони Уиллисон, бывшая фитнес-модель и экс-супруга актера Джереми Джексона, звезды сериала "Спасатели Малибу", была замечена на тротуаре одной из улиц Лос-Анджелеса. Некогда роскошная блондинка сидела в куче тряпья и ела что-то, держа еду очень грязными руками, пишет Daily Mail.

После того как она пообедала, Лони распылила в коричневый бумажный пакет грунтовку Rust-Oleum из аэрозольного баллончика.

От былой красоты Лони не осталось и следа

Уиллисон за последние годы неоднократно видели возле помоек, где та искала еду в мусорных баках. Она перестала следить за собой, ходит грязная, в синяках и со сломанным пальцем, таская за собой тележку с вещами и одеждой.

А в конце прошлого года Уиллисон была замечена за покупками в магазине 99 Cents, где ее сфотографировали с газировкой и пачкой жевательных конфет.

До того как скатиться на социальное дно, Лони была узнаваемой и успешной. Она вышла замуж за Джереми Джексона в 2012 году. Супруги вели роскошный образ жизни, посещали закрытые вечеринки и ходили в дорогие рестораны. Лони стала фитнес-тренером, а Джереми снимался в рекламе мужской косметики и разных ТВ-шоу, в том числе в Celebrity Big Brother, откуда его выгнали в 2014 году из-за наркотиков и пьяных выходок. В 2015-м мужчину задержали за попытку вскрыть и ограбить чужой автомобиль и нападение на человека с ножом. Ему грозило семь лет заключения, однако вместо этого Джереми отправили в рехаб для лечения алкоголизма и на курсы по управлению гневом. Сейчас он работает частным тренером и практически не появляется на публике.

Брак Джереми и Лони ознаменовался скандалами, наркотиками и алкоголем Фото: Getty

О том, что в браке пары все не так гладко, общественность узнала в 2014 году. Тогда Лони утверждала, что Джереми пытался задушить ее во время драки, когда они были пьяны, и даже вызвала домой полицию.

После развода выяснилось, что ее дом и все драгоценности уже давно заложены, и Уиллисон осталась без ничего. В проблемах в своей жизни Лони обвиняла бывшего мужа.

Она также начала верить, что кто-то посылает в ее тело электрические токи, которые можно вылечить, только приняв кристаллический метамфетамин. По ее словам, ей невозможжно жить ни в каком помещении, потому что там ее поражает электричество.

"Я думаю, что поскольку улавливаю электричество, я также улавливаю и другие вещи, такие как определенные химикаты или батареи, или предохранители, например, провод, различные типы металлов. Поэтому я думаю, что мое тело даже фильтрует такие вещи", — сказала Лони.

В 2016 году у нее случился нервный срыв. Девушка впала в депрессию и отправилась лечиться в медицинский центр, откуда сбежала. Несколько лет ее никто не видел, и только в 2020-м Лони была замечена на улицах. Она стала бездомной, перестала мыться, мотивируя это тем, что боится изнасилования, и обрезала свои длинные светлые волосы.

Уиллисон начала пить, найдя в алкоголе свое утешение и утратив остатки былой красоты, хотя в лучшие времена была моделью для таких журналов, как Glam Fit, Flavour и Iron Man.

Ранее Фокус писал, что у Памелы Андерсон сохранился легендарный купальник из "Спасателей Малибу".