64-річного Шона Пенна помітили з новою подругою на прогулянці в Парижі (фото)

Свого часу актор був одружений із попдівою Мадонною. А 2023 року він навіть зустрічався з українкою.

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Знаменитий американський актор і кінорежисер Шон Пенн у понеділок, 21 жовтня, був помічений на романтичній прогулянці в Парижі зі своєю новою дівчиною, моделлю і актрисою Валерією Ніков, повідомляє Daily Mail.

64-річний актор йшов вулицею паризької столиці під руку зі своєю 30-річною коханою. Зірку серіалу "Даддіо" вперше запідозрили в романтичних стосунках із молдовською акторкою, коли минулого місяця їх сфотографували під час поцілунку.

Під час прогулянки Пенн одягнувся в невимушеному стилі: на ньому була чорна куртка-бомбер, яку одягнув поверх синьої картатої сорочки на ґудзиках.

Дворазовий володар премії "Оскар" доповнив свій образ темно-сірими штанами-карго і білими кросівками. Валерія для прогулянки одягла чорну толстовку, обтислі легінси і темно-синій плащ у тонку смужку. Вона зібрала своє темне волосся в недбалий кінський хвіст і, здавалося, не використовувала декоративну косметику. У зірки великого екрану, яка вже багато років намагається кинути палити, у роті було щось схоже на зубочистку.

Відомо, що у свій 40-й день народження Шон кинув палити. Кинувши шкідливу звичку, Пенн поділився: "Я завжди казав собі, що мені справді слід кинути палити в 30 років. Добре, у 35. Завжди, в 40 років: вибору більше немає, потрібно просто це зробити. Настав час перестати бути рабом цієї нісенітниці.

Я маю на увазі, якби я міг викурювати вісім цигарок на день, я б курив усе життя. Але зі мною все ще гірше. Я викурюю чотири пачки". Однак у вересні на побаченні з Ніков знову був помічений із сигаретою.

Нагадаємо, Шону Пенну приписували роман з актрисою Наталі Келлі.

Також Фокус писав про стосунки Шона Пенна з українкою Ольгою Коротяєвою.