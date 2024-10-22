64-летнего Шона Пенна заметили с новой подругой на прогулке в Париже (фото)

В свое время актер был женат на поп-диве Мадонне. А в 2023 году он даже встречался с украинкой.

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Знаменитый американский актер и кинорежиссер Шон Пенн в понедельник, 21 октября, был замечен на романтической прогулке в Париже со своей новой девушкой, моделью и актрисой Валерией Ников, сообщает Daily Mail.

64-летний актер шел по улице парижской столицы под руку со своей 30-летней возлюбленной. Звезду сериала "Даддио" впервые заподозрили в романтических отношениях с молдавской актрисой, когда в прошлом месяце их сфотографировали целующимися.

Во время прогулки Пенн оделся в непринужденном стиле: на нем была черная куртка-бомбер, которую надел поверх синей клетчатой ​​рубашки на пуговицах.

Двукратный обладатель премии "Оскар" дополнил свой образ темно-серыми брюками-карго и белыми кроссовками. Валерия для прогулки надела черную толстовку, обтягивающие леггинсы и темно-синий плащ в тонкую полоску. Она собрала свои темные волосы в небрежный конский хвост и, казалось, не использовала декоративную косметику. У звезды большого экрана, который уже много лет пытается бросить курить, во рту было что-то похожее на зубочистку.

Известно, что в свой 40-й день рождения Шон бросил курить. Бросив вредную привычку, Пенн поделился: "Я всегда говорил себе, что мне действительно следует бросить курить в 30 лет. Хорошо, в 35. Всегда, в 40 лет: выбора больше нет, нужно просто это сделать. Пришло время перестать быть рабом этой чепухи.

Я имею в виду, если бы я мог выкуривать восемь сигарет в день, я бы курил всю оставшуюся жизнь. Но со мной все еще хуже. Я выкуриваю четыре пачки". Однако в сентябре на свидании с Ников снова был замечен с сигаретой.

Напомним, Шону Пенну приписывали роман с актрисой Натали Келли.

Также Фокус писал об отношениях Шона Пенна с украинкой Ольгой Коротяевой.