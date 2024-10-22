Смерть Ліама Пейна: стали відомі результати токсикологічної експертизи (фото)

Артист випав з балкона третього поверху свого номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі.

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Смерть британського співака, автора пісень та одного з п'яти учасників англо-ірландського гурту One Direction, 31-річного Ліама Пейна, 16 жовтня в Аргентині сколихнула весь світ шоу-бізнесу. Зараз стали відомі попередні результати розтину артиста, повідомляє TMZ.

У результаті проведеної токсикологічної експертизи, на момент смерті в організмі Ліама Пейна було виявлено кілька речовин, включно з сумішшю наркотиків, відомою як "рожевий кокаїн", кетаміном, екстазі, кокаїном і креком. Судові експерти також виявили в його крові "Кристал", який є аргентинською версією метамфетаміну. Крім цього, поліція виявила в готельному номері Ліама пляшку алкоголю, а також рецептурні препарати, а саме, заспокійливі. Результати тестів підтверджують те, що наркотики могли стати чинником можливого самогубства Ліама.

На фотографіях із готельного номера Ліама видно, що це місце було схоже на свинарник... його телевізор був розбитий, а в кімнаті, заваленій зламаними предметами, були біла порошкоподібна речовина і пристосування для вживання наркотиків.

Згідно з повідомленням, тіло британського співака залишиться в Аргентині до завершення слідства.

Раніше, 17 жовтня, Фокус писав про те, що в Аргентині помер колишній учасник групи One Direction Ліам Пейн.