Смерть Лиама Пейна: стали известны результаты токсикологической экспертизы (фото)

Артист выпал с балкона третьего этажа своего гостиничного номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе.

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Смерть британского певца, автора песен и одиного из пяти участников англо-ирландской группы One Direction 31-летнего Лиама Пейна 16 актября в Аргентине всколыхнула весь мир шоу-бизнеса. Сейчас стали известны предварительные результаты вскрытия артиста, сообщает TMZ.

В результате проведенной токсикологической экспертизы, на момент смерти в организме Лиама Пейна было обнаружено несколько веществ, включая смесь наркотиков, известную как "розовый кокаин", кетамин, экстази, кокаин и крэк. Судебные эксперты также обнаружили в его крови "Кристал", который является аргентинской версией метамфетамина. Кроме этого, полиция обнаружила в гостиничном номере Лиама бутылку алкоголя, а также рецептурные препараты, а именно, успокоительные. Результаты тестов подтверждают то, что наркотики могли стать фактором возможного самоубийства Лиама.

На фотографиях из гостиничного номера Лиама видно, что это место было похоже на свинарник… его телевизор был разбит, а в комнате, заваленной сломанными предметами, находились белое порошкообразное вещество и приспособления для употребления наркотиков.

Согласно сообщению, тело британского певцы останется в Аргентине до завершения следствия.

Ранее, 17 октября, Фокус писал о том, что в Аргентине умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн.