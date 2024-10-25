Зендея в шикарній шкіряній сукні вийшла у світ зі своїм бойфрендом (фото, відео)

Акторка продемонструвала струнку фігуру в красивій обтислій сукні. Вона зустрічається з Томом Голландом близько трьох років, але разом вони так часто з'являються на публіці.

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Знаменита американська акторка і співачка Зендея в приголомшливій шкіряній сукні ввечері 24 жовтня підтримала свого бойфренда, британського актора Тома Голланда на презентації його останнього проєкту в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

28-річна зірка "Ейфорії" була присутня на заході, де було представлено нове безалкогольне пиво марки Bero, що належить її коханому, а потім вони прогулялися і сходили на вечерю.

Знаменита пара була одягнена з голочки. Володарка премії "Еммі" для виходу вибрала елегантну шкіряну сукню без рукавів бордового кольору, продемонструвавши свою точену фігуру. Під відверту сукню довжиною до підлоги з розрізом збоку і поясом з пряжкою Зендея взула шикарні чорні замшеві туфлі з гострим носком на високих підборах. Вона зробила пишну зачіску, уклавши своє темне волосся м'якими хвилями набік. Зірка "Дюни" наклала вечірній макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою.

Зендея і Том Голланд Фото: Getty Images

Тим часом її обранець, зірка фільму "Людина-павук: немає шляху додому", Том Голланд був одягнений у футболку темно-червоного кольору, чорні штани і білі кеди. Він міцно тримав за руку свою подругу, коли вони разом йшли вулицею. Відомо, що пара зустрічається з листопада 2021 року.

Раніше, 31 травня, Фокус писав про те, що Зендея знялася в новій рекламі ювелірних прикрас італійського бренду Bvlgari. Актриса є послом знаменитого ювелірного дому. Вона продемонструвала шикарне намисто з рожевого золота, інкрустоване діамантами.