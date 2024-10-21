Зендея у сміливій сукні відтворила культовий образ Шер 50-річної давнини (фото)

Актриса відома своїми сміливими модними рішеннями і гламурними образами. На зірковий захід Зендея прийшла в ефектному вбранні.

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Знаменита американська акторка і співачка Зендея з'явилася у відвертій сукні на 39-й церемонії занесення в Зал слави рок-н-ролу, що відбулася 19 жовтня в Rocket Mortgage FieldHouse в Клівленді, повідомляє DailyMail.

28-річна зірка віддала данину поваги 78-річній Шер, відтворивши її культовий образ 1972 року.

Співачка Шер, 1972 рік Фото: Getty Images

Зендея продемонструвала свою приголомшливу фігуру в сліпучому вбранні, позуючи для фотографій на зірковому заході. Вона прийшла в довгому білому пальті до підлоги із золотим оздобленням.

Актриса Зендая Фото: Getty Images

Знявши верхній одяг, зірка "Дюни" блищала в прозорій сукні з ремінцями, прикрашеними хитромудрою вишивкою бісером і яскравими золотими деталями. Її вінтажне вбрання, взяте з осінньої колекції Боба Макі 2001 року, вирізнялося перехресним вирізом-халтером, а також спідницею із заниженою талією і високим розрізом посередині. Актриса доповнила образ золотистого відтінку туфлями на високих підборах і золотими прикрасами. Зендея уклала темні локони прямо, зробивши проділ посередині і нанесла вечірній макіяж.

Зендая Фото: Getty Images

Судячи з усього, вона перебувала в гарному настрої, позуючи для фотографій з багатьма знаменитостями. Під час заходу нагороди були вручені Шер, Полу Мескалю, Риті Морено і Квентіну Тарантіно.

Раніше, 17 квітня, Зендея в мереживному бюст'є з'явилася на публіці. Актриса продовжує рекламувати свій новий фільм про тенісну зірку. Цього разу вона змінила образи зі спортивною тематикою на розкішне вечірнє вбрання.