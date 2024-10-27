У нього були демони з самого раннього віку: Періс Ф'юрі розповіла про здоров'я чоловіка-боксера (фото)

За словами Періс Ф'юрі, чемпіон світу Тайсон Ф'юрі впадав у депресію і думав про самогубство. У найскладніші часи вона була поруч із британським боксером-професіоналом і всіляко його підтримувала.

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Незважаючи на те, що Періс і Тайсон Ф'юрі одружені вже шістнадцять років, вони закохані і, як і раніше, підтримують одне одного в складних ситуаціях. У сімейному шоу на Netflix дружина знаменитого боксера розповіла про діагноз чемпіона і складні періоди їхнього сімейного життя, повідомляє Daily Mail.

Періс і Тайсон були закохані з дитинства і одружилися 2008 року, коли їм було 21 і 19 років відповідно. Згодом Тайсон здобув величезну популярність як боксер.

За словами Періс, вона була поруч із чоловіком під час його боротьби з психічним здоров'ям, думками про самогубство і, в кінцевому підсумку, з діагнозом біполярний розлад. Багатодітна мати зізналася, що відчула полегшення, коли лікарі повідомили Тайсону, що він страждає на цей розлад, оскільки це допомогло краще пояснити його нераціональну поведінку.

Тайсон Ф'юрі зі своєю дружиною Періс Фото: Instagram.com/parisfury1

У 2016 році, коли Тайсон був на піку своєї кар'єри, його позбавили титулів, незважаючи на непереможений рекорд 25-0, після того як він провалив тест на наркотики і виявив кокаїн. Тоді знаменитий боксер "втратив усе", він впав у глибоку депресію і заявив, що хоче померти. Терапевт допоміг йому "повернути життя в потрібне русло", а Періс, своєю чергою, також підтримувала чоловіка в його труднощах.

За її словами, все стало набагато зрозумілішим у 2017 році, коли у Тайсона діагностували біполярний розлад: "Це було полегшення, це закріпило мої почуття. Ми не задавалися питанням, що з ним не так. Там були демони з самого раннього віку. Це зробило набагато простіше прийняти те, що він переживав. Він поганий або егоїстичний не тому, що хоче бути таким — насправді це хвороба".

34-річна жінка розповіла, що 2019 року сильно турбувалася про чоловіка, коли він на короткий період залишив спорт. Вона переживала, що він може знову впасти в депресію і повернутися до своїх думок про самогубство. "Коли він востаннє перестав займатися боксом, у Тайсона була алкогольна і наркотична залежність. Він страждає від кількох проблем із психічним здоров'ям. У нього СДУГ, депресія, і все це вийшло з-під контролю. У нас були погані два роки. Немає сенсу говорити, що це не повториться, тому що це той самий слон у кімнаті, про якого я думаю", — зазначила дружина чемпіона.

Раніше, 17 вересня, Періс Ф'юрі поділилася рідкісним знімком із чоловіком-чемпіоном. Тайсон Ф'юрі познайомився зі своєю дружиною Періс у юному віці. Пара у шлюбі вже 16 років, вони виховують сімох дітей.