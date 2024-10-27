У нього були демони з самого раннього віку: Періс Ф'юрі розповіла про здоров'я чоловіка-боксера (фото)
За словами Періс Ф'юрі, чемпіон світу Тайсон Ф'юрі впадав у депресію і думав про самогубство. У найскладніші часи вона була поруч із британським боксером-професіоналом і всіляко його підтримувала.
Незважаючи на те, що Періс і Тайсон Ф'юрі одружені вже шістнадцять років, вони закохані і, як і раніше, підтримують одне одного в складних ситуаціях. У сімейному шоу на Netflix дружина знаменитого боксера розповіла про діагноз чемпіона і складні періоди їхнього сімейного життя, повідомляє Daily Mail.
Періс і Тайсон були закохані з дитинства і одружилися 2008 року, коли їм було 21 і 19 років відповідно. Згодом Тайсон здобув величезну популярність як боксер.
За словами Періс, вона була поруч із чоловіком під час його боротьби з психічним здоров'ям, думками про самогубство і, в кінцевому підсумку, з діагнозом біполярний розлад. Багатодітна мати зізналася, що відчула полегшення, коли лікарі повідомили Тайсону, що він страждає на цей розлад, оскільки це допомогло краще пояснити його нераціональну поведінку.
У 2016 році, коли Тайсон був на піку своєї кар'єри, його позбавили титулів, незважаючи на непереможений рекорд 25-0, після того як він провалив тест на наркотики і виявив кокаїн. Тоді знаменитий боксер "втратив усе", він впав у глибоку депресію і заявив, що хоче померти. Терапевт допоміг йому "повернути життя в потрібне русло", а Періс, своєю чергою, також підтримувала чоловіка в його труднощах.
За її словами, все стало набагато зрозумілішим у 2017 році, коли у Тайсона діагностували біполярний розлад: "Це було полегшення, це закріпило мої почуття. Ми не задавалися питанням, що з ним не так. Там були демони з самого раннього віку. Це зробило набагато простіше прийняти те, що він переживав. Він поганий або егоїстичний не тому, що хоче бути таким — насправді це хвороба".
34-річна жінка розповіла, що 2019 року сильно турбувалася про чоловіка, коли він на короткий період залишив спорт. Вона переживала, що він може знову впасти в депресію і повернутися до своїх думок про самогубство. "Коли він востаннє перестав займатися боксом, у Тайсона була алкогольна і наркотична залежність. Він страждає від кількох проблем із психічним здоров'ям. У нього СДУГ, депресія, і все це вийшло з-під контролю. У нас були погані два роки. Немає сенсу говорити, що це не повториться, тому що це той самий слон у кімнаті, про якого я думаю", — зазначила дружина чемпіона.
Раніше, 17 вересня, Періс Ф'юрі поділилася рідкісним знімком із чоловіком-чемпіоном. Тайсон Ф'юрі познайомився зі своєю дружиною Періс у юному віці. Пара у шлюбі вже 16 років, вони виховують сімох дітей.