У него были демоны с самого раннего возраста: Пэрис Фьюри рассказала о здоровье мужа-боксера (фото)

По словам Пэрис Фьюри, чемпион мира Тайсон Фьюри впадал в депрессию и думал о самоубийстве. В самые сложные времена она была рядом с британским боксером-профессионалом и всячески его поддерживала.

Related video

Несмотря на то, что Пэрис и Тайсон Фьюри женаты уже шестнадцать лет, они влюблены и по-прежнему поддерживают друг друга в сложных ситуация. В семейном шоу на Netflix жена знаменитого боксера рассказала о диагнозе чемпиона и сложных периодах их семейной жизни, сообщает Daily Mail.

Пэрис и Тайсон были влюблены с детства и поженились в 2008 году, когда им было 21 и 19 лет соответственно. Впоследствии Тайсон обрел огромную известность как боксер.

По словам Пэрис, она была рядом с мужем во время его борьбы с психическим здоровьем, мыслями о самоубийстве и, в конечном итоге, с диагнозом биполярное расстройство. Многодетная мать призналась, что испытала облегчение, когда врачи сообщили Тайсону, что он страдает этим расстройством, поскольку это помогло лучше объяснить его нерациональное поведение.

Тайсон Фьюри со своей женой Пэрис Фото: Instagram.com/parisfury1

В 2016 году, когда Тайсон был на пике своей карьеры, его лишили титулов, несмотря на непобежденный рекорд 25-0, после того как он провалил тест на наркотики и обнаружил кокаин. Тогда знаменитый боксер "потерял все", он впал в глубокую депрессию и заявив, что хочет умереть. Терапевт помог ему "вернуть жизнь в нужное русло", а Пэрис, в свою очередь, также поддерживала мужа в его трудностях.

По ее словам, все стало намного яснее в 2017 году, когда у Тайсона диагностировали биполярное расстройство: "Это было облегчение, это закрепило мои чувства. Мы не задавались вопросом, что с ним не так. Там были демоны с самого раннего возраста. Это сделало гораздо проще принять то, что он переживал. Он плохой или эгоистичный не потому, что хочет быть таким — на самом деле это болезнь".

34-летняя женщина рассказала, что в 2019 году сильно беспокоилась о супруге, когда он на короткий период оставил спорт. Она переживала, что он может снова впасть в депрессию и вернуться к своим мыслям о самоубийстве. "Когда он в последний раз перестал заниматься боксом, у Тайсона была алкогольная и наркотическая зависимость. Он страдает от нескольких проблем с психическим здоровьем. У него СДВГ, депрессия, и все это вышло из-под контроля. У нас были плохие два года. Нет смысла говорить, что это не повторится, потому что это тот самый слон в комнате, о котором я думаю", — отметила жена чемпиона.

Ранее, 17 сентября, Пэрис Фьюри поделилась редким снимком с мужем-чемпионом. Тайсон Фьюри познакомился со своей женой Пэрис в юном возрасте. Пара в браке уже 16 лет, они воспитывает семерых детей.