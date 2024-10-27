У него были демоны с самого раннего возраста: Пэрис Фьюри рассказала о здоровье мужа-боксера (фото)
По словам Пэрис Фьюри, чемпион мира Тайсон Фьюри впадал в депрессию и думал о самоубийстве. В самые сложные времена она была рядом с британским боксером-профессионалом и всячески его поддерживала.
Несмотря на то, что Пэрис и Тайсон Фьюри женаты уже шестнадцать лет, они влюблены и по-прежнему поддерживают друг друга в сложных ситуация. В семейном шоу на Netflix жена знаменитого боксера рассказала о диагнозе чемпиона и сложных периодах их семейной жизни, сообщает Daily Mail.
Пэрис и Тайсон были влюблены с детства и поженились в 2008 году, когда им было 21 и 19 лет соответственно. Впоследствии Тайсон обрел огромную известность как боксер.
По словам Пэрис, она была рядом с мужем во время его борьбы с психическим здоровьем, мыслями о самоубийстве и, в конечном итоге, с диагнозом биполярное расстройство. Многодетная мать призналась, что испытала облегчение, когда врачи сообщили Тайсону, что он страдает этим расстройством, поскольку это помогло лучше объяснить его нерациональное поведение.
В 2016 году, когда Тайсон был на пике своей карьеры, его лишили титулов, несмотря на непобежденный рекорд 25-0, после того как он провалил тест на наркотики и обнаружил кокаин. Тогда знаменитый боксер "потерял все", он впал в глубокую депрессию и заявив, что хочет умереть. Терапевт помог ему "вернуть жизнь в нужное русло", а Пэрис, в свою очередь, также поддерживала мужа в его трудностях.
По ее словам, все стало намного яснее в 2017 году, когда у Тайсона диагностировали биполярное расстройство: "Это было облегчение, это закрепило мои чувства. Мы не задавались вопросом, что с ним не так. Там были демоны с самого раннего возраста. Это сделало гораздо проще принять то, что он переживал. Он плохой или эгоистичный не потому, что хочет быть таким — на самом деле это болезнь".
34-летняя женщина рассказала, что в 2019 году сильно беспокоилась о супруге, когда он на короткий период оставил спорт. Она переживала, что он может снова впасть в депрессию и вернуться к своим мыслям о самоубийстве. "Когда он в последний раз перестал заниматься боксом, у Тайсона была алкогольная и наркотическая зависимость. Он страдает от нескольких проблем с психическим здоровьем. У него СДВГ, депрессия, и все это вышло из-под контроля. У нас были плохие два года. Нет смысла говорить, что это не повторится, потому что это тот самый слон в комнате, о котором я думаю", — отметила жена чемпиона.
Ранее, 17 сентября, Пэрис Фьюри поделилась редким снимком с мужем-чемпионом. Тайсон Фьюри познакомился со своей женой Пэрис в юном возрасте. Пара в браке уже 16 лет, они воспитывает семерых детей.