За день до боя с Усиком: жена Тайсона Фьюри Пэрис Фьюри потеряла ребенка

Обычно женщина приезжала к нему на бои, однако на этот раз она осталась дома из-за состояния здоровья. Боксер догадывался, что Пэрис Фьюри потеряла ребенка, однако точно об этом узнал только после возвращения домой.

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В мае этого года, за день до боя с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира жена Тайсона Фьюри Пэрис потеряла малыша. У нее произошел выкидыш, фактически женщине пришлось рожать мертвого ребенка сообщает Mirror.

В тот день 34-летняя Пэрис, которая была на шестом месяце беременности, сказала мужу, что не будет на ринге в Эр-Рияде из-за высокого давления.

"Когда она сказала, что не может приехать, я понял, что возникла проблема. Обычно она появляется на той неделе, когда должен состояться бой, но она сказала, что у нее высокое кровяное давление", — рассказал спортсмен.

Пэрис Фьюри предложили частный самолет, на который она бы взяла врача. Однако женщина все равно не прибыла.

"Она сказала, что не сможет приехать, и я спросил ее, что случилось, и попросил ее рассказать мне, но она не сказала. Итак, я знал, я знал, что была проблема. Я сказал своему брату: "Она потеряла ребенка". Она никогда не говорила мне, что потеряла ребенка, но я знал", — добавил Тайсон Фьюри.

Он отметил, что трагедия не повлияла на его выступление.

"Я не ищу оправданий, но она была на шестом месяце беременности; это не как небольшой выкидыш в начале, вы должны физически родить мертвого ребенка, одна, пока ваш муж в чужой стране. Я не мог быть рядом с ней в тот момент, и это тяжело для меня. Проходить через это в одиночку — это нехорошо. Я был с этой женщиной дольше, чем не был с ней, поэтому тяжело, что я не мог быть с ней в то время. Когда я вернулся, я получил неизбежное подтверждение того, что ребенка больше нет, но она держала это в себе", — отметил боксер.

Издание отмечает, что в 2014 году Пэрис родила мертворожденного ребенка. Через четыре года она перенесла выкидыш на восьмой неделе беременности.

Отметим, что у Тайсона Фьюри и его жены Пэрис семеро детей. Первой в октябре 2009 года появилась дочь Венесуэла. Через два года у пары родился сын по имени Принц Джон Джеймс Фьюри, в июле 2016 года появился третий ребенок, в декабре 2017 года — четвертый ребенок, девочка по имени Валенсия Эмбер Фьюри. Почти через два года у них родился пятый ребенок, Принц Адонис Амасия Фьюри, в августе 2021 года в семье родилась дочь по имени Афина Фьюри. В сентябре 2023 года появился седьмой ребенок, сын Принц Рико.

Напомним, 23 октября Александр Усик пришел на конференцию Тайсона Фьюри в образе Хитмена. В руках боксера был портфель. В конце мероприятия он достал фото боксеров с первого боя и попросил Фьюри подписать фотографию. Это фото украинский боксер планирует продать, а на вырученные средства помочь украинским солдатам.