За день до бою з Усиком: дружина Тайсона Ф'юрі Періс втратила дитину

Зазвичай жінка приїжджала до нього на бої, однак цього разу вона залишилась вдома через стан здоров'я. Боксер здогадувався, що Періс Ф'юрі втратила дитину, однак точно про це дізнався лише після повернення додому.

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У травні цього року, за день до бою з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу, дружина Тайсона Ф'юрі Періс втратила малюка. У неї стався викидень, фактично жінці довелось народжувати мертву дитину, повідомляє Mirror.

В той день 34-річна Періс, яка була на шостому місяці вагітності, сказала чоловікові, що не буде на рингу в Ер-Ріяді через високий тиск.

"Коли вона сказала, що не може приїхати, я зрозумів, що виникла проблема. Зазвичай вона з'являється на тому тижні, коли має відбутися бій, але вона сказала, що в неї високий кров'яний тиск", — розповів спортсмен.

Періс Ф'юрі запропонували приватний літак, на який вона б взяла лікаря. Однак жінка все одно не прибула.

"Вона сказала, що не зможе приїхати, і я спитав її, що трапилося, і попросив її розповісти мені, але вона не сказала. Отже, я знав, я знав, що була проблема. Я сказав своєму братові: "Вона втратила дитину". Вона ніколи не казала мені, що втратила дитину, але я знав", — додав Тайсон Ф'юрі.

Він зазначив, що трагедія не вплинула на його виступ.

"Я не шукаю виправдань, але вона була на шостому місяці вагітності; це не як невеликий викидень на початку, ви повинні фізично народити мертву дитину, одна, поки ваш чоловік у чужій країні. Я не міг бути поряд з нею в той момент, і це важко для мене. Проходити через це самотужки — це недобре. Я був з цією жінкою довше, ніж не був з нею, тому тяжко, що я не міг бути з нею в той час. Коли я повернувся, я отримав неминуче підтвердження того, що дитини більше немає, але вона тримала це у собі", — зазначив боксер.

Видання зазначає, що у 2014 році Періс народила мертвонароджену дитину. Через чотири роки вона перенесла викидень на восьмому тижні вагітності.

Зазначимо, що у Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс семеро дітей. Першою у жовтні 2009 року з'явилася донька Венесуела. Через два роки у пари народився син на ім'я Принц Джон Джеймс Ф'юрі, у липні 2016 року з'явилась третя дитина, в грудні 2017 року — четверта дитина, дівчинка на ім'я Валенсія Ембер Ф'юрі. Майже через два роки у них народилась п'ята дитина, Принц Адоніс Амасія Ф'юрі, в серпні 2021 року в сім'ї народилась донька на ім'я Афіна Ф'юрі. У вересні 2023 року з'явилась сьома дитина, син Принц Ріко.

Нагадаємо, 23 жовтня Олександр Усик прийшов на конференцію Тайсона Ф'юрі в образі Хітмена. В руках боксера був портфель. В кінці заходу він дістав фото боксерів з першого бою та попросив Ф'юрі підписати фотокартку. Це фото український боксер планує продати, а на виручені кошти допомогти українським солдатам.