Актор серіалу "Емілі в Парижі" натякнув на вихід з проєкту

Лукасу Браво набридло грати "пригніченого Габріеля". Його контракт тривав до четвертого сезону.

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36-річний французький актор Лукас Браво натякнув, що його може не бути в новому сезоні популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі". Про це пише Independent.

Виконавець ролі шеф-кухаря Габріеля зробив несподівану заяву. Браво, який став відомим завдяки серіалу про американку в Парижі, висловив своє незадоволення тим, як змінюється його герой. Саме тому він розмірковує над тим, щоб залишити проєкт від Netflix.

"Образ "сексуального кухаря" був невід'ємною частиною мене в першому сезоні. А тепер з кожним сезоном ми віддалялися один від одного через рішення, які він приймав, і через напрям, у якому творці його змушували рухатися. Я ніколи не був такий далекий від нього, як зараз", — зізнався француз.

До того ж, сценаристи змушують героя Браво приймати рішення, з якими він не згоден. Актор навіть пожартував, що його герой "перетворюється на гуакамоле".

Актори серіалу "Емілі в Парижі"

Браво додав, що йому стало важко працювати над серіалом, адже він має обмежену свободу на знімальному майданчику.

"Ми не можемо змінити навіть найменші деталі – ні слова, ні емоції," – зазначив виконавець роля шеф-кухаря.

Лукас Браво та Лілі Коллінз

А творці серіалу не дослуховуються до пропозицій акторів. Контракт Лукаса уже закінчився, і його продовження тепер під великим питанням.

Браво додав, що йому подобається сам серіал, проте він втомився грати "пригніченого Габріеля". До того ж, у пʼятому сезоні Емілі має переїхати до Рима. У неї там розвивається новий роман.

Нагадаємо, чи варто дивитися четвертий сезон "Емілі в Парижі".

Також Фокус писав про суперечку президента Франції та мера Рима через новий сезон "Емілі в Парижі".