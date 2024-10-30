Актор серіалу "Емілі в Парижі" натякнув на вихід з проєкту
Лукасу Браво набридло грати "пригніченого Габріеля". Його контракт тривав до четвертого сезону.
36-річний французький актор Лукас Браво натякнув, що його може не бути в новому сезоні популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі". Про це пише Independent.
Виконавець ролі шеф-кухаря Габріеля зробив несподівану заяву. Браво, який став відомим завдяки серіалу про американку в Парижі, висловив своє незадоволення тим, як змінюється його герой. Саме тому він розмірковує над тим, щоб залишити проєкт від Netflix.
"Образ "сексуального кухаря" був невід'ємною частиною мене в першому сезоні. А тепер з кожним сезоном ми віддалялися один від одного через рішення, які він приймав, і через напрям, у якому творці його змушували рухатися. Я ніколи не був такий далекий від нього, як зараз", — зізнався француз.
До того ж, сценаристи змушують героя Браво приймати рішення, з якими він не згоден. Актор навіть пожартував, що його герой "перетворюється на гуакамоле".
Браво додав, що йому стало важко працювати над серіалом, адже він має обмежену свободу на знімальному майданчику.
"Ми не можемо змінити навіть найменші деталі – ні слова, ні емоції," – зазначив виконавець роля шеф-кухаря.
А творці серіалу не дослуховуються до пропозицій акторів. Контракт Лукаса уже закінчився, і його продовження тепер під великим питанням.
Браво додав, що йому подобається сам серіал, проте він втомився грати "пригніченого Габріеля". До того ж, у пʼятому сезоні Емілі має переїхати до Рима. У неї там розвивається новий роман.
Нагадаємо, чи варто дивитися четвертий сезон "Емілі в Парижі".
Також Фокус писав про суперечку президента Франції та мера Рима через новий сезон "Емілі в Парижі".