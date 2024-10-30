Актер сериала "Эмили в Париже" намекнул на выход из проекта

Лукасу Браво надоело играть "подавленного Габриэля". Его контракт продлился до четвертого сезона.

Related video

36-летний французский актер Лукас Браво намекнул, что его может не быть в новом сезоне популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже". Об этом пишет Independent.

Исполнитель роли шеф-повара Габриэля сделал неожиданное заявление. Браво, который стал известным благодаря сериалу об американке в Париже, выразил свое недовольство тем, как меняется его герой. Именно поэтому он размышляет над тем, чтобы покинуть проект от Netflix.

"Образ "сексуального повара" был неотъемлемой частью меня в первом сезоне. А теперь с каждым сезоном мы отдалялись друг от друга из-за решений, которые он принимал, и из-за направления, в котором создатели его заставляли двигаться. Я никогда не был так далек от него, как сейчас", — признался француз.

К тому же, сценаристы заставляют героя Браво принимать решения, с которыми он не согласен. Актер даже пошутил, что его герой "превращается в гуакамоле".

Актеры сериала "Эмили в Париже"

Браво добавил, что ему стало трудно работать над сериалом, ведь он имеет ограниченную свободу на съемочной площадке.

"Мы не можем изменить даже малейшие детали — ни слова, ни эмоции," — отметил исполнитель роли шеф-повара.

Лукас Браво и Лили Коллинз

А создатели сериала не прислушиваются к предложениям актеров. Контракт Лукаса уже закончился, и его продление теперь под большим вопросом.

Браво добавил, что ему нравится сам сериал, однако он устал играть "подавленного Габриэля". К тому же, в пятом сезоне Эмили должна переехать в Рим. У нее там развивается новый роман.

Напомним, стоит ли смотреть четвертый сезон "Эмили в Париже".

Также Фокус писал о споре президента Франции и мэра Рима из-за нового сезона "Эмили в Париже".