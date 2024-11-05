Восени 2024 року зірка екрану вперше стала мамою. У неї та продюсера Тома Акерлі народився син.

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34-річну австралійську акторку Марго Роббі вперше помітили після народження первістка. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Барбі" насолоджувалася осінньою прогулянкою зі своїм новонародженим сином і чоловіком, 34-річним британським продюсером Томом Акерлі, а також його мамою у Веніс-Біч, штат Каліфорнія.

Молода мама зʼявилася в синьому комбінезоні оверсайз та білій бавовняній сорочці під ним. На прогулянку Марго взула бордові балетки, а очі прикрила парою сонцезахисних окулярів.

Том Акерлі йшов поруч із нею, штовхаючи чорний візочок з їхнім малюком. Новоспечені батьки, судячи з усього, були в чудовому настрої, посміхаючись під час прогулянки.

Марго також зупинилася для короткої розмови по телефону.

Напередодні стало відомо, що Роббі народила первістка. На світ зʼявився хлопчик, який став першою дитиною як для акторки, так і для її чоловіка.

Марго Роббі та її обранець познайомилися під час роботи над фільмом "Французька сюїта" 2013 року. Вони почали зустрічатися наступного року. Через майже два роки, у 2016 році, вони одружилися. Тепер пара виховує первістка.

Нагадаємо, Марго Роббі народила першу дитину.

Також Фокус писав про те, чому Марго Роббі раніше не наважувалася завагітніти.