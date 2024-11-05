Осенью 2024 года звезда экрана впервые стала мамой. У нее и продюсера Тома Акерли родился сын.

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34-летнюю австралийскую актрису Марго Робби впервые заметили после рождения первенца. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Барби" наслаждалась осенней прогулкой со своим новорожденным сыном и мужем, 34-летним британским продюсером Томом Акерли, а также его мамой в Венис-Бич, штат Калифорния.

Молодая мама появилась в синем комбинезоне оверсайз и белой хлопковой рубашке под ним. На прогулку Марго надела бордовые балетки, а глаза прикрыла парой солнцезащитных очков.

Том Акерли шел рядом с ней, толкая черную коляску с их малышом. Новоиспеченные родители, судя по всему, были в отличном настроении, улыбаясь во время прогулки.

Марго также остановилась для короткого разговора по телефону.

Накануне стало известно, что Робби родила первенца. На свет появился мальчик, который стал первым ребенком как для актрисы, так и для ее мужа.

Марго Робби и ее избранник познакомились во время работы над фильмом "Французская сюита" в 2013 году. Они начали встречаться в следующем году. Спустя почти два года, в 2016 году, они поженились. Теперь пара воспитывает первенца.

Напомним, Марго Робби родила первого ребенка.

Также Фокус писал о том, почему Марго Робби раньше не решалась забеременеть.