У масці та з батогом: наречена Безоса показала зухвалий образ (фото)

Наречена мільярдера Джеффа Безоса порадувала шанувальників гарячими кадрами. Щоправда, потім вирішила знизити градус поста і видалила один зі знімків.

54-річна Лорен Санчес, наречена одного з найбагатших людей планети Джеффо Безоса, засновника Amazon, здивувала майже 780 тисяч своїх передплатників в Instagram знімками, на яких постала в образі домінатрікс із мереживним чорним латексним бюстгальтером і відповідними плавками. Щоправда, потім одну з фотографій вона видалила, але ЗМІ встигли розтиражувати кадр ще до його зникнення зі сторінки Лорен.

У пості Санчес продемонструвала кілька кумедних фотографій, зроблених за останні кілька місяців, включно з кадром, де вона одягнена як Жінка-кішка. Лорен завбачливо обрізала зображення чоловіка, який стояв поруч.

Фото, яке Лорен видалила зі своєї сторінки Фото: Instagram laurenwsanchez

Фотографія, судячи з усього, була зроблена на минулий Геловін. Образ Лорен доповнила чорними латексними рукавичками та маскою з котячими вушками. У руках вона тримала довгий чорний хлист.

На головному фото каруселі тележурналістка мило цілує Безоса в щоку. На інших знімках Лорен посміхається, керуючи повітряним судном, позує з шанувальником на автограф-сесії та веселиться з друзями, такими як співачка Кеті Перрі.

"Осіння фотосвалка. Вдячна за всі спогади, які приніс цей сезон", — підписала авторка свій пост.

Як відомо, Санчес і Безос, які зустрічаються вже п'ять років, заручилися у вересні 2024 року і тепер готуються до весілля. Клятви пара збирається виголосити на розкішній церемонії в курортному місті Аспен, штату Колорадо, під час різдвяного сезону.

Хоча закохані й не розголошують інформацію про майбутнє торжество, очікується, що їхнє весілля стане зірковою подією. У списку гостей будуть відомі особистості з Голлівуду і багаті підприємці. Джефф і Лорен підтримують стосунки з елітою всього світу, що було видно на вечірці на честь 60-річчя бізнесмена на початку цього року, на якій були присутні безліч гучних імен зі сфери бізнесу і знаменитостей.

Раніше Фокус писав, що у вересні на наречену Джеффа Безоса подали до суду.