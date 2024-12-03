В маске и с плеткой: невеста Безоса показала дерзкий образ (фото)

Невеста миллиардера Джеффа Безоса порадовала поклонников горячими кадрами. Правда, потом решила снизить градус поста и удалила один из снимков.

54-летняя Лорен Санчес, невеста одного из богатейших людей планеты Джеффо Безоса, основателя Amazon, удивила почти 780 тысяч своих подписчиков в Instagram снимками, на которых предстала в образе доминатрикс с кружевным черным латексным бюстгальтером и соответствующими плавками. Правда, потом одну из фотографий она удалила, но СМИ успели растиражировать кадр еще до его пропажи со страницы Лорен.

В посте Санчес продемонстрировала несколько забавных фотографий, сделанных за последние несколько месяцев, включая кадр, где она одета как Женщина-кошка. Лорен предусмотрительно обрезала изображение мужчины, который стоял рядом.

Фото, которое Лорен удалила со своей страницы Фото: Instagram laurenwsanchez

Фотография, судя по всему, была сделана на прошлый Хэллоуин. Образ Лорен дополнила черными латексными перчатками и масок й с кошачьими ушками. В руках она держала длинный черный хлыст.

На главном фото карусели тележурналистка мило целует Безоса в щеку. На других снимках Лорен улыбается, управляя воздушным судном, позирует с поклонником на автограф-сессии и веселится с друзьями, такими как певица Кэти Перри.

"Осенняя фотосвалка. Благодарна за все воспоминания, которые принес этот сезон", — подписала автор свой пост.

Как известно, Санчес и Безос, которые встречаются уже пять лет, обручились в сентябре 2024 года и теперь готовятся к свадьбе. Клятвы пара собирается произнести на роскошной церемонии в курортном городе Аспен, штата Колорадо, во время рождественского сезона.

Хотя влюбленные и не разглашают информацию о предстоящем торжестве, ожидается, что их свадьба станет звездным событием. В списке гостей будут известные личности из Голливуда и богатые предприниматели. Джефф и Лорен поддерживают отношения с элитой всего мира, что было видно на вечеринке в честь 60-летия бизнесмена в начале этого года, на которой присутствовало множество громких имен из сферы бизнеса и знаменитостей.

Ранее Фокус писал, что в сентябре на невесту Джеффа Безоса подали в суд.