На невесту Джеффа Безоса подали в суд: что произошло

Бывшая журналистка Лорен Санчес написала детскую книгу. Впрочем, не все оценили ее талант.

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На невесту американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес подала в суд ее бывшая инструктор по йоге. Об этом пишет TMZ.

Возлюбленную основателя Amazon Джеффа Безоса обвиняют в плагиате детской книги.

В иске, полученном изданием, Аланна Забель утверждает, что детская книга Лорен Санчес "Муха, которая полетела в космос", которая была опубликована в августе, существенно повторяет ее детскую книгу 2022 года "Дхарма Китти отправляется на Марс".

Забель отправила будущей жене Безоса два письма с просьбой прекратить и отказаться от публикации последней книги.

Инструктор по йоге, которая говорит, что обучала Санчес с 2007 по 2010 год, утверждает в иске, что кража связана с "постоянными и возмутительными актами ревности" Лорен в течение многих лет.

Лорен Санчес со своей книгой

Автор обвиняет Санчес в том, что та якобы копировала части ее книги, чтобы отомстить ей за то, что она оставила должность инструктора йоги более десяти лет назад.

Невеста Джеффа Безоса якобы "всегда демонстрировала желание выглядеть как [Забель], настоящая, независимая, свободная духом, трудолюбивая и ориентированная на общественную службу инструктор йоги". Забель также ранее назвала Санчес "токсичным человеком".

Выручка от книги Лорен пошла бы в пользу Bezos Earth Fund и Академии Безоса.

В 2020 году Джефф Безос потратил 10 миллиардов долларов на создание фонда Bezos Earth Fund, который предоставляет гранты на проекты, направленные на борьбу с изменением климата и сохранение природных пространств, с акцентом на проекты, которые будут завершены в течение текущего десятилетия.

Академия предпринимателя отмечает важность дошкольного учреждения для развития детей.

Напомним, Лорен Санчес с нетерпением ждет свадьбы с Джеффом Безосом.

Также Фокус писал о появлении Лорен Санчес в платье за 3500 тысяч долларов.