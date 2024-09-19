На наречену Джеффа Безоса подали до суду: що сталося
Колишня журналістка Лорен Санчес написала дитячу книгу. Втім, не всі оцінили її талант.
На наречену американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес подала до суду її колишня інструкторка з йоги. Про це пише TMZ.
Кохану засновника Amazon Джеффа Безоса звинувачують у плагіаті дитячої книги.
У позові, отриманому виданням, Аланна Забель стверджує, що дитяча книга Лорен Санчес "Муха, яка полетіла в космос", яка була опублікована в серпні, суттєво повторює її дитячу книгу 2022 року "Дхарма Кітті відправляється на Марс".
Забель надіслала майбутній дружині Безоса два листи із проханням припинити і відмовитися від публікації останньої книги.
Інструкторка з йоги, яка каже, що навчала Санчес з 2007 по 2010 рік, стверджує в позові, що крадіжка пов’язана з "постійними та обурливими актами ревнощів" Лорен протягом багатьох років.
Авторка звинувачує Санчес у тому, що та начебто копіювала частини її книги, щоб помститися їй за те, що вона залишила посаду інструктора йоги понад десять років тому.
Наречена Джеффа Безоса начебто "завжди демонструвала бажання виглядати як [Забель], справжня, незалежна, вільна духом, працьовита і орієнтована на громадську службу інструкторка йоги". Забель також раніше назвала Санчес "токсичною людиною".
Виручка від книги Лорен пішла б на користь Bezos Earth Fund та Академії Безоса.
У 2020 році Джефф Безос витратив 10 мільярдів доларів на створення фонду Bezos Earth Fund, який надає гранти на проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату та збереження природних просторів, з акцентом на проєкти, які будуть завершені протягом поточного десятиліття.
Академія підприємця наголошує на важливості дошкільного закладу для розвитку дітей.
Нагадаємо, Лорен Санчес з нетерпінням чекає на весілля з Джеффом Безосом.
Також Фокус писав про появу Лорен Санчес у сукні за 3500 тисяч доларів.