На наречену Джеффа Безоса подали до суду: що сталося

Колишня журналістка Лорен Санчес написала дитячу книгу. Втім, не всі оцінили її талант.

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На наречену американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес подала до суду її колишня інструкторка з йоги. Про це пише TMZ.

Кохану засновника Amazon Джеффа Безоса звинувачують у плагіаті дитячої книги.

У позові, отриманому виданням, Аланна Забель стверджує, що дитяча книга Лорен Санчес "Муха, яка полетіла в космос", яка була опублікована в серпні, суттєво повторює її дитячу книгу 2022 року "Дхарма Кітті відправляється на Марс".

Забель надіслала майбутній дружині Безоса два листи із проханням припинити і відмовитися від публікації останньої книги.

Інструкторка з йоги, яка каже, що навчала Санчес з 2007 по 2010 рік, стверджує в позові, що крадіжка пов’язана з "постійними та обурливими актами ревнощів" Лорен протягом багатьох років.

Лорен Санчес зі своєю книгою

Авторка звинувачує Санчес у тому, що та начебто копіювала частини її книги, щоб помститися їй за те, що вона залишила посаду інструктора йоги понад десять років тому.

Наречена Джеффа Безоса начебто "завжди демонструвала бажання виглядати як [Забель], справжня, незалежна, вільна духом, працьовита і орієнтована на громадську службу інструкторка йоги". Забель також раніше назвала Санчес "токсичною людиною".

Виручка від книги Лорен пішла б на користь Bezos Earth Fund та Академії Безоса.

У 2020 році Джефф Безос витратив 10 мільярдів доларів на створення фонду Bezos Earth Fund, який надає гранти на проєкти, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату та збереження природних просторів, з акцентом на проєкти, які будуть завершені протягом поточного десятиліття.

Академія підприємця наголошує на важливості дошкільного закладу для розвитку дітей.

Нагадаємо, Лорен Санчес з нетерпінням чекає на весілля з Джеффом Безосом.

Також Фокус писав про появу Лорен Санчес у сукні за 3500 тисяч доларів.