Ахеджакову хочуть вирізати з "Іронії долі" і замінити на Боярську: що придумали в РФ (відео)

Лія Ахеджакова через свою антивоєнну позицію стала небажаною артисткою на батьківщині, її почали позбавляти всіх ролей. А тепер хочуть прибрати її обличчя з культової комедії Ельдара Рязанова, яку за часів СРСР традиційно показували глядачам на Новий рік.

Радянську і російську актрису театру і кіно Лію Ахеджакову в РФ запропонували замінити на актрису Єлизавету Боярську в культовій новорічній комедії "Іронія долі, або З легким паром!" за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що з такою ініціативою звернулася до Міністерства культури РФ російська телеведуча та офіційний представник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Олена Крайт. А зробити це запропонували за допомогою сучасних технологій.

"Оскільки роль Тані з фільму не прибрати, її обличчя запропонували замінити на Лізу Боярську за допомогою нейромережі", — йдеться про виключення Лії Ахеджакової з фільму.

Що передувало?

Приводом для цього стала фраза "Слава Україні!", яку акторка вимовила на нещодавній виставі "Мій онук Веніамін" у Лос-Анджелесі, про що неодмінно дізналися в Росії та, певно, в такий спосіб вирішили їй помститися.

У РФ уже давно триває цькування знаменитої актриси: Лію Ахеджакову вимагали визнати іноагентом і позбавити звання народної артистки. Відомо, що Ахеджакова, яка народилася в Дніпропетровську, відкрито виступає проти війни в Україні. Через свою антивоєнну позицію вона стала небажаною артисткою на батьківщині і її почали позбавляти всіх ролей.

Актриса Лія Ахеджакова Фото: Вiкiпедiя

Реакція колег

На підтримку Лії Ахеджакової виступила її давня колега 89-річна Валентина Тализіна, яка 2007 року зіграла у фільмі "Іронія долі. Продовження".

Актриса Валентина Тализіна Фото: Вiкiпедiя

Вона нагадала, що Ахеджакова є оратором у житті, а в кіно і на сцені завжди залишається актрисою і закликала не чіпати спадщину режисера Ельдара Рязанова. "Я категорично проти цього! Не потрібно чіпати Ельдара Рязанова! Лія Ахеджакова — оратор, а в цьому фільмі вона створює образ... Змінювати нічого не треба, я категорично проти. Залиште Ельдара Рязанова в спокої", — наголосила Тализіна.

Раніше Фокус писав про те, що актриса Лія Ахеджакова звільнилася з театру через війну в Україні. "Современнику" вона присвятила 46 років роботи.