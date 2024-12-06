Ахеджакову хотят вырезать из "Иронии судьбы" и заменить на Боярскую: что придумали в РФ (видео)

Лия Ахеджакова из-за своей антивоенной позиции стала нежелательной артисткой на родине, ее начали лишать всех ролей. А теперь хотят убрать ее лицо из культовой комедии Эльдара Рязанова, которую во времена СССР традиционно показывали зрителям на Новый год.

Советскую и российскую актрису театра и кино Лию Ахеджакову в РФ предложили заменить на актрису Елизавету Боярскую в культовой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что с такой инициативой обратилась в Министерство культуры РФ российская телеведущая и официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. А сделать это предложили с помощью современных технологий.

"Так как роль Тани из фильма не убрать, ее лицо предложили заменить на Лизу Боярскую за счет нейросети", – говорится об исключении Лии Ахеджаковой из фильма.

Что предшествовало?

Поводом для этого стала фраза "Слава Украине!", произнесенная актрисой на недавнем спектакле "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе, о чем непременно узнали в России и, вероятно, таким образом решили ей отомстить.

В РФ уже давно идет травля знаменитой актрисы: Лию Ахеджакову требовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки. Известно, что Ахеджакова, которая родилась в Днепропетровске, открыто выступает против войны в Украине. Из-за своей антивоенной позиции она стала нежелательной артисткой на родине и ее начали лишать всех ролей.

Актриса Лия Ахеджакова Фото: Википедия

Реакция коллег

В поддержку Лии Ахеджаковой выступила ее давняя коллега 89-летняя Валентина Талызина, которая в 2007 году сыграла фильме "Ирония судьбы. Продолжение".

Актриса Валентина Талызина Фото: Википедия

Она напомнила, что Ахеджакова является оратором в жизни, а в кино и на сцене всегда остается актрисой и призвала не трогать наследие режиссера Эльдара Рязанова. "Я категорически против этого! Не нужно трогать Эльдара Рязанова! Лия Ахеджакова — оратор, а в этом фильме она создает образ… Менять ничего не надо, я категорически против. Оставьте Эльдара Рязанова в покое", — подчеркнула Талызина.

Ранее Фокус писал о том, что актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра из-за войны в Украине. "Современнику" она посвятила 46 лет работы.