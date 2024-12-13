Кім Кардаш'ян з'явилася на відкритті свого бутика зі зламаною ногою (відео)

Зламана нога не завадила Кім мати вигляд на мільйон і радісно вітати перших покупців свого магазину.

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44-річна бізнесвумен Кім Кардаш'ян продемонструвала всьому світові, що навіть травма не є для неї перешкодою, якщо справа стосується розвитку її імперії Skims. На відкритті свого флагманського магазину в Нью-Йорку знаменитість пересувалася на чорному самокаті зі спеціальною стійкою через перелом ноги, пише Page Six.

Кардаш'ян мала ефектний вигляд у шкіряному ансамблі, що складався з топа-бюстьє на блискавці молочного кольору з глибоким вирізом і такого ж кольору штанів. Вбрання ідеально поєднувалося з відповідними уггами, які вона пізніше змінила на прозорі шльопанці на підборах, довівши, що навіть зламана нога не може перешкодити мати вигляд на мільйон.

Кардаш'ян доповнила ансамбль маленькою білою сумочкою і довгими рожевими нігтями з логотипом Skims

Коли вона виїхала на самокаті з магазину, публіка зустріла її захопленими вигуками. Щаслива зірка помахала всім рукою і повернулася в будівлю.

Про те, що зламала ногу, Кім розповіла в соцмережі минулого тижня.

Коли на публіці вона з'явилася на підборах, це вразило її шанувальників.

"Зламана нога на високих підборах!", "Якщо я коли-небудь зламаю ногу, я теж виберу підбори", "Помилка 404: зламану ногу не знайдено", "Вона справді має дуже гарний вигляд", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що у Кім Кардаш'ян з'явився заможний бойфренд, який займається інвестиціями в нерухомість.