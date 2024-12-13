Ким Кардашьян появилась на открытии своего бутика со сломанной ногой (видео)

Сломанная нога не помешала Ким выглядеть на миллион и радостно приветствовать первых покупателей своего магазина.

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44-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала всему миру, что даже травма не является для нее препятствием, если дело касается развития ее империи Skims. На открытии своего флагманского магазина в Нью-Йорке знаменитость передвигалась на черном самокате со специальной стойкой из-за перелома ноги, пишет Page Six.

Кардашьян выглядела эффектно в кожаном ансамбле, состоящем из топа-бюстье на молнии молочного цвета с глубоким вырезом и такого же цвета брюк. Наряд идеально сочетался с соответствующими уггами, которые она позже сменила на прозрачные шлепанцы на каблуке, доказав, что даже сломанная нога не может помешать выглядеть на миллион.

Кардашьян дополнила ансамбль маленькой белой сумочкой и длинными розовыми ногтями с логотипом Skims

Когда она выехала на самокате из магазина, публика встретила ее восторженными возгласами. Счастливая звезда помахала всем рукой и вернулась в здание.

О том, что сломала ногу, Ким рассказала в соцсети на прошлой неделе.

Когда на публике она появилась на каблуках, это впечатлило ее поклонников.

"Сломанная нога на высоких каблуках!", "Если я когда-нибудь сломаю ногу, я тоже выберу каблуки", "Ошибка 404: сломанная нога не найдена", "Она действительно выглядит очень хорошо", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что у Ким Кардашьян появился состоятельный бойфренд, который занимается инвестициями в недвижимость.