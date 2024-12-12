У Ким Кардашьян появился состоятельный бойфренд, — СМИ

Ким ранее заявляла, что не хочет больше отношений с публичными людьми, и ее новый мужчина не будет столь известным.

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44-летняя светская львица, бизнесвумен и многодетная мать Ким Кардашьян ведет активную личную жизнь, но не афиширует ее. Сейчас она, среди прочего, встречается с инвестором в недвижимость, который "не находится на виду у общественности", пишет Page Six со ссылкой на эксклюзивный источник.

"Ким встречается с несколькими людьми в настоящее время. Она познакомилась с предпринимателем через общих друзей", – сообщил информатор. По его словам, роман начался через восемь месяцев после того, как Кардашьян рассталась со звездой НФЛ Оделлом Бекхэмом-младшим, с которым была около года.

Инвестор в недвижимость — не первый человек, с которым она встречалась после расставания со спортсменом. У нее был роман с комиком Питом Дэвидсоном, а также брак с Канье Уэстом.

Ранее Ким говорила своим друзьям, что ее следующим бойфрендом должен быть кто-то неизвестный, потому что она не хочет привлекать повышенное внимание к своей личной жизни.

После разрыва с 32-летним Бекхэмом Кардашьян сосредоточилась на карьере и детях. Она продолжает развивать свой бренд белья и одежды для дома, снимается в сериалах и посещает светские тусовки.

У Ким четверо детей от ее бывшего мужа Канье Уэста — 11-летняя Норт, 10-летний Сэйнт, шестилетняя Чикаго и пятилетний Псалм. Она даже была готова родить пятого ребенка от Оделла, но пара рассталась и больше не видится.

За неделю до расставания Ким вызвала пересуды, когда опубликовала свое последнее селфи, где написала загадочную подпись: "скучаю по тебе". Многие считали, что она, возможно, имела в виду тоску по футболисту.

Повод для спекуляций появился после того, как ее мама Крис Дженнер заявила, что Ким не выйдет замуж в ближайшее время.

Если личную жизнь Ким держит под замком, то вот перед фотокамерой она более открыта. Знаменитость все чаще публикует очень пикантные фото, позируя в бикини и балаклаве или в объятиях своего очень дорогого робота, сидящего за рулем ее автомобиля.

Напомним, Фокус писал, что полиция Лос-Анджелеса оштрафовала Ким Кардашьян.