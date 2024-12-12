У Кім Кардаш'ян з'явився заможний бойфренд, — ЗМІ

Кім раніше заявляла, що не хоче більше стосунків із публічними людьми, і її новий чоловік не буде настільки відомим.

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44-річна світська левиця, бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян веде активне особисте життя, але не афішує його. Зараз вона, серед іншого, зустрічається з інвестором у нерухомість, який "не перебуває на очах у громадськості", пише Page Six із посиланням на ексклюзивне джерело.

"Кім зустрічається з кількома людьми в цей час. Вона познайомилася з підприємцем через спільних друзів", — повідомив інформатор. За його словами, роман розпочався через вісім місяців після того, як Кардаш'ян розлучилася із зіркою НФЛ Оделлом Бекхемом-молодшим, з яким була близько року.

Інвестор у нерухомість — не перша людина, з якою вона зустрічалася після розставання зі спортсменом. У неї був роман із коміком Пітом Девідсоном, а також шлюб із Каньє Вестом.

Раніше Кім говорила своїм друзям, що її наступним бойфрендом має бути хтось невідомий, тому що вона не хоче привертати підвищену увагу до свого особистого життя.

Після розриву з 32-річним Бекхемом Кардаш'ян зосередилася на кар'єрі та дітях. Вона продовжує розвивати свій бренд білизни та одягу для дому, знімається в серіалах і відвідує світські тусовки.

У Кім четверо дітей від її колишнього чоловіка Каньє Веста — 11-річна Норт, 10-річний Сейнт, шестирічна Чикаго і п'ятирічний Псалм. Вона навіть була готова народити п'яту дитину від Оделла, але пара розійшлася і більше не бачиться.

За тиждень до розставання Кім викликала пересуди, коли опублікувала своє останнє селфі, де написала загадковий підпис: "сумую за тобою". Багато хто вважав, що вона, можливо, мала на увазі тугу за футболістом.

Привід для спекуляцій з'явився після того, як її мама Кріс Дженнер заявила, що Кім не вийде заміж найближчим часом.

Якщо особисте життя Кім тримає під замком, то ось перед фотокамерою вона більш відкрита. Знаменитість дедалі частіше публікує дуже пікантні фото, позуючи в бікіні та балаклаві або в обіймах свого дуже дорогого робота, що сидить за кермом її автомобіля.

Нагадаємо, Фокус писав, що поліція Лос-Анджелеса оштрафувала Кім Кардаш'ян.