Дочка Дензела Вашингтона приголомшила фанатів різницею у зрості зі своєю дружиною (фото)

Катя Вашингтон робить кар'єру в кіноіндустрії, але не розповідає про своє особисте життя. Її перша поява з Колін, яку вона називає своєю дружиною, для багатьох стала несподіванкою.

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38-річна кінопродюсерка Катя Вашингтон, друга дитина актора Дензела Вашингтона та його дружини Паулетти Пірсон, з'явилася на 7-му щорічному святі Critics Choice Association Of Black Cinema And Television у Лос-Анджелесі в супроводі своєї дружини, колишньої балерини Колін Віллсон, пише Daily Mail. На червоній доріжці пара позувала фотографам і чимало здивувала присутніх різницею у зрості.

На захід Катя одягла темно-зелений блейзер кольору хакі та відповідні штани, доповнивши образ білою сорочкою і вузькою краваткою.

Колін, зріст якої 195 см, була в чорній сукні міді з відкритими плечима і туфлях тілесного кольору на підборах. У руках у неї була золотиста сумочка-клатч.

Катя не любить розповідати ЗМІ про своє особисте життя, і ніхто не знав, хто її партнер Фото: Getty

Коли кадри пари на синій доріжці в Fairmont Century Plaza опублікували в мережі, люди не могли не помітити різницю в зрості.

"Вона справді низька чи її дружина просто дуже висока?", "Яка вона висока!!!!", "Різниця у зрості просто божевільна. Мені, як високій дівчині, подобається, що вона все ще носить підбори", — пишуть у коментарях.

Катя — людина, яка тримає своє особисте життя за сімома замками. Вона народилася і виросла в Лос-Анджелесі. Дівчина навчалася в Єльському університеті, який закінчила 2010 року. Катя, як і багато членів її сім'ї, робить кар'єру в кіноіндустрії, і зараз працює за лаштунками як продюсерка в Bron Studios. На її рахунку продюсування таких фільмів, як "Огорожі", "Малкольм і Марі", "Злом" і "Гостра палиця".

Катя Вашингтон працює кінопродюсером

У Дензела та його дружини Паулетти, з якою вони разом уже 41 рік, четверо дітей. Вони одружилися в червні 1983 року і майже через рік, у липні 1984 року, у них народився первісток Джон Девід. Катя з'явилася на світ у листопаді 1986 року, а у квітні 1991-го у Дензела і Паулетти народилися близнюки Малкольм і Олівія.

Раніше Фокус писав, що Дензел Вашингтон похвалився своїм 10-річним досягненням.