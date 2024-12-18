Дочь Дензела Вашингтона ошеломила фанатов разницей в росте со своей женой (фото)

Катя Вашингтон делает карьеру в киноиндустрии, но не распространяется о своей личной жизни. Ее первое появление с Колин, которую она называет своей женой, для многих стало неожиданностью.

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38-летняя кинопродюсер Катя Вашингтон, второй ребенок актера Дензела Вашингтона и его жены Паулетты Пирсон, появилась на 7-м ежегодном празднике Critics Choice Association Of Black Cinema And Television в Лос-Анджелесе в сопровождении своей жены, бывшей балерины Колин Уиллсон, пишет Daily Mail. На красной дорожке пара позировала фотографам и немало удивила присутствующих разницей в росте.

На мероприятие Катя надела темно-зеленый блейзер цвета хаки и соответствующие брюки, дополнив образ белой рубашкой и узким галстуком.

Колин, рост которой 195 см, была в черном платье миди с открытыми плечами и туфлях телесного цвета на каблуках. В руках у нее была золотистая сумочка-клатч.

Катя не любит рассказывать СМИ о своей личной жизни, и никто не знал, кто ее партнер Фото: Getty

Когда кадры пары на синей дорожке в Fairmont Century Plaza были опубликованы в сети, люди не могли не заметить разницу в росте.

"Она действительно низкая или ее жена просто очень высокая?", "Какая она высокая!!!!", "Разница в росте просто сумасшедшая. Мне, как высокой девушке, нравится, что она все еще носит каблуки", — пишут в комментариях.

Катя — человек, который держит свою личную жизнь за семью замками. Она родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Девушка училась в Йельском университете, который окончила в 2010 году. Катя, как и многие члены ее семьи, делает карьеру в киноиндустрии, и сейчас работает за кулисами в качестве продюсера в Bron Studios. На ее счету продюсирование таких фильмов как "Ограды", "Малкольм и Мари", "Взлом" и "Острая палка".

Катя Вашингтон работает кинопродюсером

У Дензела и его жены Паулетты, с которой они вместе уже 41 год, четверо детей. Они поженились в июне 1983 года и почти год спустя, в июле 1984 года, у них родился первенец Джон Дэвид. Катя появилась на свет в ноябре 1986 года, а в апреле 1991-го у Дензела и Паулетты родились близнецы Малкольм и Оливия.

Ранее Фокус писал, что Дензел Вашингтон похвастался своим 10-летним достижением.