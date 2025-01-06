Джонатан Ван Несс вийшов на червону доріжку "Золотого глобуса 2025" у жіночій сукні

Джонатан Ван Несс відомий своєю любов'ю до епатажу і дуже часто з'являється в розкішних жіночих вбраннях на світських заходах.

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37-річний американський перукар, ведучий подкастів і телеведучий Джонатан Ван Несс з'явився на червоній доріжці церемонії премії"Золотий глобус 2025" у дуже екстравагантному образі, пише Parade.

Чоловік позував перед камерами в смарагдово-зеленому вбранні від Christian Siriano. Сукня Ван Несса, розроблена Елісон Брукс, серед клієнтів якої Адам Ламберт і Маргарет Чо, була виконана з багатої зеленої атласної тканини, яка легко драпірувалася. Вона також мала асиметричний виріз з відкритою частиною плеча, драматично зібраною в напівбуф. Ліф вирізняла хрестоподібна деталь, що перекривається, а середня частина сукні спускалася каскадом у драматичний шлейф.

З прикрас Ван Несс вибрав дуже прості аксесуари: еклектичний набір каблучок на кожній руці. Довге волосся він залишив розпущеним, уклавши його на бічний проділ. Для макіяжу знаменитість використав мерехтливі тіні для повік, трохи туші, рум'яна на щоках і ніжно-рожеву помаду з глянцевим покриттям.

Ван Несс був основним героєм усіх дев'яти сезонів перезавантаження серіалу "Queer Eye" від Netflix, прем'єра якого відбулася 2018 року, а останній сезон стартував у грудні. Хоча Ван Он ніколи не був номінований на премію "Золотий глобус", але має кілька номінацій на "Еммі". Найбажанішу нагороду він отримав у 2023 році за видатну структуровану реаліті-програму.

Ван Несс також написав кілька бестселерів за версією New York Times, включно зі своїми мемуарами "Понад усе: Неприборканий шлях до любові до себе".

Раніше Фокус писав про найпровальніші образи на "Золотому глобусі 2025".